Vuelco de bus deja dos muertos

Dos personas perecieron trágicamente, la noche del viernes, al quedar debajo de un bus que se volcó estrepitosamente del kilómetro 102 de la Carretera Panamericana sur, 300 metros al norte.



Según la Policía de Rivas, el bus placas RI-035, multicolor, que cubre la ruta Rivas-Managua, se volcó a las siete y media de la noche, cuando regresaba de la capital, con rumbo hacia la Ciudad de los Mangos, con más de 30 pasajeros.



Una de las víctimas del vuelco fue el mismo ayudante del automotor, Bienvenido Coronado Morales, de 55 años, quien habitaba en el barrio El Rosario, de esta ciudad.



El otro desafortunado fue el ciclista Sergio Antonio Vado Rivera, de 33 años, quien habitaba en la entrada a Calle Nueva, municipio de Belén, y no tuvo ninguna responsabilidad en el accidente, ya que se movilizaba en sentido contrario, en tanto el bus le invadió el carril y lo arrastró al lugar donde se dio el vuelco.



El bus, propiedad del transportista Tito Zamora Rodríguez, era conducido a exceso de velocidad por Chéster Fonseca González, y esa, según la Policía, fue una de las causas del vuelco, a lo que se suma la irresponsabilidad del conductor de una moto que se movilizaba delante del bus, sin luces en la parte trasera.



De acuerdo con el informe policial, la moto placas RI 1080, era conducida por Carlos Eliseo Díaz Silva, y el conductor del bus no la pudo divisar a tiempo, por la falta de luz, y cuando la detectó, ya frente a la cabina, frenó de inmediato, pero la velocidad lo hizo perder el control y se salió de la vía por el carril contrario hasta volcarse a la orilla de la carretera, donde realizó un giro de 180 grados.



En medio de la desesperación, los pasajeros salieron por las ventanillas del bus y sacaron el cuerpo sin vida de Bienvenido. Hasta ese momento no se sabía que el ciclista también había quedado atrapado debajo de las barras del bus.



En tanto el motociclista se marchó de lugar hacia el Hospital de Rivas, ya que tras el impacto con el bus, resultó con lesiones y de momento se desconoce si la Policía lo va a responsabilizar por el accidente, ya que el único detenido es el conductor del bus.