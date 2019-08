Misterio en muerte de joven madre

Como misteriosa calificó Alberto Bendaña la muerte de su sobrina, Fátima del Socorro Bendaña, de 25 años, la joven que apareció muerta cerca del Ministerio del Trabajo, en el barrio San José, de Managua, la mañana del miércoles.



Y es que según el tío, a todos sus parientes les llama poderosamente la atención que la Policía no les brinde detalles de las investigaciones.



“Sabemos que tienen personas detenidas, pero nada nos informan. Es un misterio, preguntamos y sólo hablan con mi hermana, que es la mamá. Ella vive en Carazo y no sabemos qué pensar. Queremos que nos aclaren quién y por qué mató a mi sobrina”, declaró Alberto Bendaña.



Por su parte, el comisionado Sergio Gutiérrez, jefe de la Segunda Delegación de Policía, manifestó que existen avances en la investigación, y hay personas detenidas, pero que aún no concluye el proceso.



En Auxilio Judicial Nacional se encuentra detenido el hondureño Sergio Moisés Barrientos Mejía, de 33 años, quien es investigado por la muerte de Fátima. La mañana del jueves último, agentes policiales realizaron peritajes al cabezal Freightliner, morado, placas A AI 1062, rastra R B 1356, que conducía Barrientos.



Según la comisionada mayor Vilma Reyes, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, aún no se sabe el móvil del asesinato, pero hay un grupo de investigadores y detectives trabajando en el caso para esclarecerlo.