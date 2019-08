Cinco mil dólares por recién nacida

Un año y cinco meses después de que María Josefa Araica perdiera a su hija recién nacida por negligencia médica, los doctores que atendieron el parto decidieron llegar a un arreglo “amistoso” con la parte acusadora, ofreciendo cinco mil dólares de indemnización.



En el trámite de mediación, los acusados se comprometieron a entregar el dinero a Araica el próximo miércoles, cuando la Fiscalía le presente a la juez Primero Local Penal de Managua, Julia Mayorga, el acta de acuerdos para el respectivo control de legalidad.



La acusación que el fiscal Juan Manuel Canelo presentó en el juzgado indica que los acusados, María Auxiliadora Gómez, Edwin Ramón López y Dorotila de la Concepción Sequeira, “atendieron negligentemente el embarazo de doña María Josefa Araica”, de 32 años, por lo que su hija, Génesis Nazareth Jiménez, falleció a las 9:25 de la noche del 29 de enero de 2007, porque se asfixió con el líquido amniótico que tragó.





Parto prolongado innecesariamente

El escrito acusatorio explica que los acusados prolongaron por 15 horas el parto de la paciente, pese a que su médico personal, el obstetra Erick Bonilla Cruz, había recomendado un parto inducido con medicamentos, porque era de alto riesgo.



La paciente llegó al hospital privado, donde laboran los acusados, a las cinco y media del 26 de enero de 2007, donde fue atendida por la doctora Sequeira, quien decidió que el parto evolucionara de manera natural, y pospuso la aplicación de los medicamentos para inducir el alumbramiento para el 27 de enero de 2007.



Ese día, López y Sequeira entraron de turno, y al revisar a la paciente orientaron al personal de enfermería que le dieran los medicamentos que la doctora Sequeira no había aplicado, “pero sin valorar las consecuencias que pudo haber acarreado la no aplicación de los medicamentos el día anterior”.



La acusación explica que a partir de ese momento, empezaron a correr 15 horas durante las cuales la paciente embarazada vomitó, tuvo subidas y bajones de la presión arterial y experimentó dolores de parto.



Durante ese tiempo, el ritmo cardíaco del bebé dentro del vientre disminuyó, pero fue hasta la madrugada del 28 de enero de 2007 que los médicos decidieron cesarear a la paciente, que dio a luz a Génesis, pero ésta presentaba dificultades respiratorias causadas por la absorción de líquido amniótico.



Inmediatamente la bebé fue internada en la Sala de Cuidados Intensivos, donde le extrajeron el líquido de sus pulmones y la conectaron a un respirador artificial, pero falleció el 29 de enero de 2007, por complicaciones multiorgánicas, hipoxia sostenida (el oxígeno no le llegaba al cuerpo), daño cerebral, infección pulmonar, insuficiencia renal aguda y convulsiones derivadas de la asfixia.