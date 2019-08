Ama de casa en doloroso accidente con electricidad

Con quemaduras en las rodillas y pies resultó Martha Lorena Castillo, de 42 años, tras recibir una descarga de un poste del tendido eléctrico en una calle de Villa España, que conduce a la comarca El Tempiscal.



José Ángel Flores Prado, cónyuge de Castillo, relató que acarreaban agua en recipientes plásticos, en la comarca El Chorizo, cuando ella pasó debajo del poste, que estaba casi derribado, del cual brotó fuego y la quemó.



“Yo manejaba una bicicleta, cuando miré a mi esposa que gritaba y no sabía qué le pasaba. La auxilié y el cable también me golpeó”, dijo el viejano, visiblemente asustado por el accidente.



Martha Lorena Castillo fue trasladada de inmediato en una camioneta conducida por Roberto Álvarez, trabajador de la Alcaldía de El Viejo, hacia el Hospital España, de Chinandega, donde fue atendida de emergencia.



La mujer no se desmayó, pese al intenso dolor, y ahora se recupera satisfactoriamente en su humilde vivienda.