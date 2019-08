Móvil de homicidio de cambista fue la venganza

Sólo bastó que José Gómez Sánchez, uno de los implicados en el crimen del cambista Sergio Maltez Rivas, saliera del hospital, para que comenzara a “cantar”.



Gómez, quien fue dado de alta del Hospital Alemán-Nicaragüense, el pasado domingo al mediodía, confesó a la Policía que el móvil del crimen no fue el robo, sino la venganza.



Según Gómez, la misma bala que le quitó la vida a Sergio Maltez fue la que lo hirió en el abdomen, y el disparo fue hecho por el jefe del grupo delictivo, apodado “El Brujo” o “El Espanto”.



El sujeto antes mencionado es el mismo que mencionan las hijas del difunto cambista, quien hace dos años fue baleado por Maltez cuando intentaron robarle en el sitio donde fue asesinado, en la esquina opuesta de donde fue la Distribuidora Vicky.



Tras ese robo frustrado, “El Brujo” fue condenado a varios años de prisión y hace tres meses salió de la Cárcel Modelo, de Tipitapa, confirmó una fuente policial que pidió no ser identificada.



El plan original del autor intelectual del crimen era secuestrar a Maltez y llevarlo a un lugar fuera de Managua, donde tenía previsto torturarlo, pero este plan inicial se frustró cuando el hombre de negocios forcejeó con los dos asaltantes, que intentaron botarlo.



En el extenso relato, José Gómez Sánchez reveló que dos de los cinco participantes en el crimen fueron abandonados por el cabecilla del grupo en la Pista Suburbana.



Las autoridades policiales informaron que uno de los hombres que llegó a pie hasta el sitio donde estaba la víctima no logró abordar el vehículo, razón por la cual se dio a la fuga, cruzando algunos terrenos baldíos.



Gómez Sánchez también reveló que fue él quien pidió a “El Espanto” que lo llevara al Hospital Alemán-Nicaragüense y no al “Roberto Calderón”, porque consideraron que la Policía lo estaría esperando.