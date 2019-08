Breves judiciales Lizbeth García

Reclamos de suegra a yerno parricida

“Siempre lo quise como a un hijo. Yo nunca me esperé esto... es como un rompecabezas que quiero armar. ¿Sabe qué es lo que no le perdono?, que me la dejó enllavada y envuelta en una sábana, como que la iba a ir a botar”, reflexionó doña Lesbia Sánchez Alfaro en el Juzgado Décimo Penal de Audiencias, sitio en donde su yerno, Miguel Ángel Jarquín, se le dictó prisión por el parricidio de Sandra Patricia Centeno Sánchez.



Antes de que arrancara la audiencia preliminar del juicio, doña Lesbia le reclamó llorando a su yerno por lo que le hizo a su hija, pero éste sólo atinó a decirle con la voz entrecortada por el llanto: “Ay, tía”, pero minutos después, cuando la vista terminó, proclamó su inocencia. El escrito acusatorio señala que el crimen ocurrió a las seis de la tarde del 28 de mayo, en el cuarto que la pareja compartía en Loma Linda, sitio donde discutieron, él sacó una pistola calibre 38 milímetros y le propinó un disparo en la frente a la víctima, que cayó sobre la cama con el cráneo y el cerebro destrozados; luego, el acusado la envolvió en una sábana, tomó el celular de ella, salió del cuarto y lo cerró con candado.



La fiscal Urania Fonseca explicó en la audiencia que a las siete y media de la noche, el acusado se fue en su vehículo a PriceSmart, llamó a su amigo, Wiston Guerrero Morales, y le pidió que lo fuera a dejar a la frontera con Costa Rica, porque tenía un problema serio, pues supuestamente había golpeado a su mujer. Guerrero le cobró tres mil córdobas por el viaje y también se encargó de entregarle a la ex de Jarquín el automotor que dejó en PriceSmart. Dos días después, el 30 de mayo, José de la Cruz Centeno y sus hijos, Yáder y Álvaro, rompieron el candado del cuarto de su hija y hermana, respectivamente, y encontraron su cuerpo en estado de descomposición.



El abogado Andy Medina dijo que probará que los hechos no ocurrieron como los plantea la Fiscalía. La tesis de su defensa es que no hubo dolo, sino que lo ocurrido fue un accidente, pero la madre de la víctima ripostó diciendo que en el cuarto de la pareja “todo estaba en su lugar” y no había huellas de lucha alguna. Medina alega que si su cliente pidió que lo llevaran a la frontera, no fue para evadir la justicia, sino porque fue presa del temor ya que ha escuchado que la Policía golpea a los procesados y no cree lo que dicen. En ese sentido, destacó que fue el propio Miguel Ángel quien se entregó con todo y arma a la Policía, institución que le extendió la portación legal de la pistola que usaba “para protección personal”.



El abogado, además, reveló que Jarquín tenía negocios con la institución del orden público, pero no dijo de qué tipo. La víctima tenía tres años de convivir con Miguel Ángel, quien es estudiante de Derecho, mientras que a ella le faltaba un año para graduarse en Administración de Empresas.



Doble juicio para “megabanda”



Doble proceso enfrentarán este seis y siete de agosto los supuestos miembros de una banda que aparentemente cometió dos robos con intimidación en perjuicio de la empresa Sevasa, durante los cuales sus integrantes cargaron con 7,500 dólares en equipos de computación y 15,979 córdobas en efectivo.



En el otro atraco por el que los acusados irán a juicio, la tienda Nicacel perdió 10 mil córdobas en efectivo, 43 mil dólares en cheques, que se ignoran si los cambiaron, 98 celulares, doce equipos Play Station, diez memory flash, diez chip para telefonía celular y una pistola. La juez Tercero Penal de Audiencias, Henryette Casco Batres, admitió todas las pruebas que la fiscal Jeaneth Canelo presentó en contra de Lázaro Isabel Orozco Hernández, de 48 años, y sus hijos, Roberto Carlos, de 18 años, y Luis Alberto Orozco Morales, de 21.



También enfrentarán juicio Javier Salvador Pavón Quintana, de 27 años; Emilio Salvador Castro Chamorro, de 20; César Antonio Palacios Castillo, alias “Cesarín”, de 30, y David Antonio Rivas Martínez, de 35. La juez les reconfirmó la prisión a todos los acusados, a excepción de Lázaro Isabel Orozco, a quien se le concedió el arresto domiciliar. Uno de los acusados, que había sido procesado como adulto, fue remitido a los juzgados de menores porque se corroboró que tiene 17 años.



Bolas blancas para “Los Parqueños”



Las contradicciones en que cayeron los hermanos Josy y Alex Aguilar hicieron que los miembros de un tribunal de jurados declararan no culpables de robo con intimidación, lesiones, y exposición de personas al peligro, a Ángel Rivas Velásquez, Mario Bladimir Castillo, alias “Cachito”, Néstor Antonio Rivas, “Toñito”, y Armando José Rivas, quienes públicamente fueron denunciados por doña Martha Barbosa, como presuntos miembros de la pandilla de “Los Parqueños” del barrio “Jorge Dimitrov”. Según la acusación que la Fiscalía no pudo probar, el 26 de agosto de 2007, Josy Angélica Aguilar, de 14 años, se fue a traer la llave de la casa que su hermano se había llevado, cuando los supuestos pandilleros la interceptaron, la amenazaron con un cuchillo, la lesionaron y le robaron una bicicleta. Al enterarse de lo que le estaba pasando a su hermana, Alexis fue a auxiliarla, pero uno de los acusados lo habría atacado a balazos.