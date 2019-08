Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

09 Junio 2008

8:20 p.m. |

Se suicida joven nandaimeña

Ingrid Duarte / GRANADA

La joven nandaimeña Heylin Marlene Miranda Reyes, de 20 años, falleció luego de ingerir una mortífera pastilla para preservar granos básicos. La información suministrada por la Policía de Granada asegura que la muchacha bebió el veneno en ausencia de sus familiares, quienes llegaron a la casa minutos más tarde y la encontraron vomitando espuma. Los familiares trasladaron a Miranda Reyes al Hospital Monte Carmelo, de Nandaime, pero lamentablemente murió antes de llegar al centro asistencial. Según la mamá de la víctima, ella se dio cuenta de que su hija había consumido la fatal pastilla a través de una amiga, quien le dijo que la había visto temblando y en pésimo estado de salud. Según algunos conocidos de la joven, ella optó por marcharse de este mundo por un “amor imposible”.



Preso nuevamente “El Chino 14”



Ingrid Duarte / GRANADA

El juez de Distrito de lo Penal de Juicio en Granada, Alcides Muñoz Alemán, revocó la medida de arresto domiciliar que había sido otorgada a Cristian Ariel Dávila Sánchez, de 49 años, conocido como “Chino 14”, a quien se le lleva un proceso judicial por violación en perjuicio de una granadina de 18 años. El beneficio fue otorgado el pasado 28 de mayo, a las tres y media de la tarde, luego que la abogada defensora, Julia Ninoska Salinas Espinoza, alegara vencimiento de término de prisión preventiva que guardaba desde enero de 2008. Sin embargo, la fiadora de Dávila Sánchez, Ileana Lorena Neira Torres, presentó ante el juez un documento donde comunicaba que el acusado desde el dos de junio del año en curso abandonó el domicilio donde debía permanecer. Ante esto, Muñoz Alemán emitió un auto que decía: “Con fundamento en los artículos 98, 99 y 167 del Código Procesal Penal se revoca la medida de arresto domiciliar, se ordena la captura del acusado y se declara la interrupción del cómputo de duración del proceso hasta la realización del juicio oral y público”. Por su parte, el jefe de la Secretaría Ejecutiva de la Policía departamental, Luis Alonso Carrillo, manifestó que la detención se efectuó cerca del Tribunal de Apelaciones de Granada. “Tenemos entendido que él se había ido a vivir fuera del municipio y la orden era que no podía salir de la casa, porque el juez así lo ordenó”, dijo Carrillo. La parte acusadora solicitó que el juicio se realice a la mayor brevedad, para que el caso no quede impune.



Detienen a estafador en Granada

Ingrid Duarte / GRANADA

Por estafa se encuentra detenido en las celdas preventivas de la Policía departamental de Granada, Juan Ismael Suárez Martínez, de 47 años, habitante de la quinta etapa del barrio 18 de Mayo, casa D-14, en Managua. Suárez Martínez fue detenido por el oficial Leslie Delgado, luego que Maynor José Cano Portobanco llamara al puesto de mando de la Policía para informar que en el barrio Las Camelias, un hombre andaba vendiendo supuestas prendas de oro a precios muy bajos. El vendedor llegó a la casa de Cano Portobanco a ofrecerle una hermosa pulsera de oro, a un precio de 200 córdobas, pero desconocía que su probable víctima trabaja en una joyería, pero “el tiro le salió por la culata”, porque fue desmentido inmediatamente, al descubrirse que se trataba de cobre. Al no lograr su propósito, el hombre se dirigió a casa de doña Luz Marina Pérez, situación que fue aprovechada por Cano Portobanco para llamar a los agentes del orden público. En el mismo lugar, al momento de ser capturado, al sospechoso le encontraron siete cadenas, seis pulseras y un anillo, todo supuestamente de oro, además de un reloj Seiko cinco. El jefe de la Seguridad Pública en Granada, comisionado Mario Díaz, expresó que tienen la sospecha de que el estafador se hacía acompañar de un grupo de entre tres y cuatro personas para cometer el delito. Además, manifestaron que investigarán para conocer el lugar donde son elaboradas las prendas, porque para ello debieron utilizar moldes de objetos y animales que solamente se encuentran en las joyerías. Sin embargo, el hombre alegó que era la primera vez que cometía el delito y lo hacía por la necesidad de quitarse unos frenillos que desde hace 15 días no le permiten comer absolutamente nada. “Yo sé que es delito, pero qué hago, si no tengo para quitármelos y no he podido comer, sólo beber”, se quejó. También informó a los agentes que las prendas las compraba como fantasía en una joyería en el barrio San Cristóbal, en Managua.



Busca desesperadamente a su hijo

Mercedes Vanegas / MASAYA

Doña Fátima del Socorro Murillo busca a su hijo, Ervin José Beltrán Murillo, de 11 años, que desde el miércoles tres de junio no ha regresado a su domicilio. Murillo dijo que su pequeño salió de la casa en la mañana rumbo al colegio, pero al mediodía no regresó. La señora interpuso formal denuncia en la Policía de Masaya para que le ayudaran con la búsqueda del menor. La madre hace un llamado a las personas que hayan visto a su hijo, que por favor lo comuniquen a la Policía de Masaya o la busquen en su casa de habitación, en la siguiente dirección: de la iglesia de los Mormones, del reparto de San Carlos, una cuadra arriba y una cuadra al norte, ella agradecerá mucho la colaboración prestada.



Escalaron muro para robar

Mercedes Vanegas / MASAYA

La señora Jazmina Auxiliadora Sánchez denunció que se le metieron a robar a su casa varios antisociales. “Estos sujetos escalaron el muro de mi casa para poder entrar, pero nosotros no nos percatamos de lo que estaba sucediendo porque a esa hora todos estábamos dormidos, y hasta en la mañana supimos que nos habían robado”, agregó. Los “amigos de lo ajeno” se llevaron un equipo de sonido valorado en nueve mil córdobas. El hecho se dio de Bancentro, una cuadra al este, en el municipio de Masatepe, en horas de la madrugada de este jueves.



Masayas apedrean sede de Unión Fenosa

Mercedes Vanegas / MASAYA

El vigilante de la empresa comercializadora de electricidad Unión Fenosa, en Masaya, Humberto Antonio Campo, de 46 años, denunció a un grupo de ciudadanos habitantes de la Villa “Bosco Monje” y el reparto Sacuanjoche, por daños a la propiedad. “Era un grupo de 40 personas, que llegaron a las instalaciones de la empresa protestando porque desde hace dos días no tenían el servicio de energía, por lo que pedían respuesta a su solicitud, y al retirarse lanzaron piedras al local y quebraron seis paletas”, expresó el vigilante. El hecho se dio a las siete y veinte de la noche.