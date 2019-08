Baleado al trasponer chatarra robada

CHINANDEGA



Dos hombres a bordo de un triciclo, quienes trasladaban piezas metálicas presuntamente robadas, se introdujeron a las 2:40 de la tarde del lunes último a un predio del Hotel Los Volcanes, a subir otras partes que habían transpuesto la noche del domingo último, después de sustraerlas del desarme propiedad de César Augusto Díaz.



Al observar a los dos individuos, el celador Avelino Acevedo, de la Empresa de Vigilancia Procecsa, les ordenó detenerse, pero estos corrieron con varios rines de hierro en mano. Entonces el vigilante hizo un disparo preventivo al aire.





No acataron orden

Al no detenerse, el celador, con su pistola de reglamento calibre 38, impactó un proyectil en el tórax de Ernesto David Martínez Silva, de 24 años, quien habita de la entrada cinco cuadras arriba, en el Barrio “Pedro Joaquín Chamorro Cardenal”, de Chinandega.



El herido fue remitido de emergencia al Hospital España, de esta ciudad, donde el cirujano Orlando López dijo que el paciente está delicado, por lo que le harían un drenaje en el tórax.



Mientras tanto, el cuidador fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), de Chinandega, donde declaró como parte del proceso investigativo.



Luis Enrique Méndez Tercero, supervisor de la Empresa de Vigilancia Procecsa, confirmó que los dos supuestos ladrones ocupaban el predio del Hotel Los Volcanes para esconder piezas de hierro que luego venden a chatarreras.



El funcionario dijo que no soportan a grupos de ladrones que la semana pasada robaron una bomba para succionar agua, y al amanecer del lunes sustrajeron una tina grande que utilizan en la cocina del Hotel Los Volcanes.



“Los dos ladrones fueron agarrados con las manos en la masa por el vigilante… lastimosamente salió uno herido, pero invadieron propiedad privada”, expresó Méndez Tercero.



Por su parte, César Augusto Díaz dijo que desde hace seis meses los delincuentes han sustraído piezas metálicas de su desarme, ubicado contiguo al Hotel Los Volcanes, por lo que denunció en dos ocasiones ante la Policía de Chinandega.



Aseguró que localizó en varias chatarreras, piezas que se encontraban en su propiedad, cuyos propietarios no revelaron la identidad de los maleantes, y en esta ocasión, el celador sorprendió a dos de los supuestos ladrones.