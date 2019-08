Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Extraño robo en hotel

Máximo Rugama / ESTELÍ

Un extraño robo con intimidación denunció Bayardo Blandón ante la Policía. Según Blandón, él se encontraba en su trabajo, en la recepción de un hotel ubicado en la parte norte de esta ciudad, cuando llegó una joven, acompañada de dos sujetos, y lo despojaron de cerca de dos mil córdobas y un teléfono móvil. El denunciante refirió ante las autoridades policiales que a eso de las 12 de la noche llegó al local una muchacha, a quien sólo conoce como “La Chica”, acompañada de dos sujetos, uno de ellos alto, moreno, delgado, pelo corto y crespo, y le dijo que necesitaba un cuarto. Al realizar la entrega de la habitación, la dama le colocó un puñal en el cuello, en tanto sus acompañantes le robaban un celular valorado en 450 dólares y 1,750 córdobas en efectivo. Los rateros salieron corriendo y subieron a un taxi, del que no pudo anotar el número de placas, por la oscuridad.



Homicida con droga en penal

Máximo Rugama / ESTELÍ

Porfirio Salgado Monjarrez, quien guarda prisión en el Sistema Penitenciario Regional Puertas de la Esperanza, de Estelí, por robo con intimidación, lesiones y homicidio, fue sorprendido con 42 cigarros de marihuana. Salgado Monjarrez está ubicado en la celda cinco del pabellón 2, y durante una revisión rutinaria, los guardas del centro penal le encontraron la droga en un envoltorio de papel higiénico. El presidiario está condenado a diez años de cárcel y ahora seguramente sumará más tiempo a su condena.



Dúo despoja a joven

Máximo Rugama / ESTELÍ

Una fuerza policial investiga la identidad y paradero de dos elementos que interceptaron en una calle de esta ciudad al joven José Rubén López, de 21 años, y bajo amenazas lo despojaron de 500 córdobas en efectivo y un paquete de productos básicos. El muchacho dijo ante las autoridades policiales que el hecho ocurrió en el barrio “Hermanos Cárcamo”, cuando un tipo moreno, barba cerrada, robusto, que lucía pantalón negro, camisa manga larga, café, le colocó un cuchillo en el estómago, en tanto otro tipo le sacó de la bolsa del pantalón su billetera con documentos y dinero, y luego huyeron.



Estafas, un mal de nunca acabar

Máximo Rugama / ESTELÍ

Las estafas son un mal de nunca acabar en Estelí. Santos Primitivo Ordóñez, de 38 años, denunció que fue interceptado por dos sujetos desconocidos, que utilizando el truco del “checazo” lo despojaron de cerca de 500 córdobas en efectivo y objetos de valor. El afectado dijo ante las autoridades policiales que uno de los maleantes es alto, delgado y usaba pantalón negro, y que el otro es moreno, pelo liso y vestía una camisa a cuadros con fondo verde. Ambos le dijeron que los acompañara a cambiar un cheque, porque no conocían esta ciudad, y que le darían en premio una buena cantidad de dinero. El incauto les dejó en depósito un bolso con ropa, un pasaporte y hasta su cédula de identidad. Como suele ocurrir, Ordóñez recibió un sobre con el cheque, el cual abrió cuando había caminado varias cuadras y hasta entonces supo que era un papel en blanco, por lo que cayó a la cuenta de que se trataba de una estafa, pero ya no había nada que hacer.



Agresión gratuita

Máximo Rugama / ESTELÍ

Fuerzas de la Policía esteliana capturaron a Alfredo José López Somarriba, luego que en compañía de otros sujetos supuestamente agredió a pedradas a Cristian Enoc Rizo Fuentes. De acuerdo a una información proporcionada a los periodistas por el teniente Abel Herrera, portavoz de la Policía, López fue detenido en el barrio “Juan Alberto Blandón”, sitio donde había ocurrido la agresión gratuita a Rizo Fuentes.



Conductor ebrio se estrella en casa ajena

Máximo Rugama / ESTELÍ

Daños materiales en una casa y en un automotor dejó un accidente de tránsito, cuando el conductor de una camioneta, totalmente ebrio, estrelló el vehículo contra un local. El accidente, tipificado como colisión con objeto fijo, ocurrió en el barrio El Paraíso, y su protagonista fue Federico del Carmen Valle, quien conducía la camioneta de su propiedad y se estrelló contra una casa al perder el control, por su estado de ebriedad. Ahora deberá costear los daños provocados en la propiedad ajena y en su vehículo.



Hebillazos y amenazas

Máximo Rugama / ESTELÍ

Miembros de una patrulla de la Policía esteliana capturaron a Uriel Mendoza, luego que lesionara en la boca con la hebilla de una faja a Uriel Tercero Orozco. El teniente Abel Herrera informó que el afectado se encontraba en un centro de diversión situado en el barrio “Alfredo Lazo”, cuando fue agredido gratuitamente por el ahora detenido. Asimismo, fue detenido Osmar Josué Benavides Salinas luego que amenazara a Francisco Rizo Benavides, quien acompañaba a su amigo, Uriel Tercero Orozco.



Hermanos macheteados en cantina

Máximo Rugama / ESTELÍ

El adolescente Jader Cruz Talavera resultó con lesiones graves al ser macheteado por Omar Antonio Gutiérrez Arce. El teniente Abel Herrera detalló que los hechos ocurrieron en la comunidad La Labranza, jurisdicción de Estelí, y que en la reyerta resultó también lesionado Ervin José Cruz Talavera, de 20 años, hermano de Jader, pero su agresor fue Javier Meza Gutiérrez. Los hermanos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, en tanto los presuntos autores huyeron del lugar. Testigos del hecho dijeron que antes de la riña, los presuntos autores y los afectados ingerían licor en una cantina ilegal. También la Policía conoció que Ismael Cruz Matute, Blas Gutiérrez Arce, Zoilo Cruz Sevilla, Daniel Gutiérrez Calderón, Pedro Calderón Gutiérrez y Rodolfo Cruz Briones participaron en esta alteración al orden y agredieron con piedras a los hermanos y a sus familiares, mientras los auxiliaban.