Fabricantes de armas “hechizas” tras las rejas

CHINANDEGA



Como resultado de un operativo, dos jóvenes que presuntamente fabricaban armas “hechizas” en una vivienda de la segunda etapa del Barrio “Carlos Fonseca Amador”, fueron capturados por efectivos policiales y remitidos a las celdas preventivas de esta ciudad.



El comisionado Fernando Escobar, Jefe Departamental de Seguridad Pública, informó a EL NUEVO DIARIO que en la casa de Socorro de los Ángeles Jaenz Calero, encontraron un arma de fabricación artesanal, elaborada supuestamente por José Guadalupe López Padilla y Francisco César Gadea Jaenz.





Intenta lesionar a oficial

"En la vivienda encontramos el ‘trabuco’, y utensilios para la fabricación de las armas ‘hechizas’. Uno de los capturados intentó lesionar a un oficial y otro huyó. Investigamos la responsabilidad de las dos personas en este hecho penado por la Ley 510 de Control de Armas, Municiones y Explosivos”, dijo el jefe policial.



El oficial aseguró que continuarán con este tipo de operativos para incautar “trabucos” e identificar talleres clandestinos de fabricación de este tipo de armas, cuyas detonaciones se registran principalmente los fines de semana en algunos barrios de Chinandega.



Los dos capturados alegaron inocencia y argumentaron que fabricaban una tiradora para cazar garrobos.



“Hacíamos un juguete de madera, cuando me asusté por la presencia de varios policías. Corrí varios metros y me detuve al escuchar un disparo preventivo al aire”, relató José Guadalupe López Padilla.



Socorro de los Ángeles Jaenz Calero expresó que su hijo, Francisco César, trabaja honradamente, pero que extrañamente fue denunciado por varias personas que no lo quieren en el vecindario.