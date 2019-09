Recapturan a supuesto ladrón de camioneta

La Policía remitió este viernes ante la juez Cuarto Penal de Audiencias, Martha Martínez, a Marino Eliécer Chávez Arróliga, quien fue capturado y acusado por segunda vez por robo con intimidación, lesiones y tenencia ilegal de armas en perjuicio de Joe López Martínez y del Estado de Nicaragua, pero la audiencia se celebrará el próximo lunes, porque el sospechoso no tenía abogado.



Aún falta que la Policía recapture a Leonel Alberto Espinoza, a Francisco Reyes Hernández –conocido también como Enrique Baltasar o Enrique Balmaceda Ruiz--, y Marlon Francisco Acuña García.



El mes pasado la Fiscalía acusó a todas estas personas por la coautoría de los tres delitos ya mencionados, pero como el escrito acusatorio no particularizaba la participación que cada quien tuvo en el delito, y pluralizaba el momento en que Joe López fue conminado a entregar su camioneta de 27 mil dólares a los asaltantes, quienes aparentemente lo balearon al mismo tiempo sin que se determinara qué bala fue la que le destrozó la médula, la juez rechazó la acusación.



El pasado seis de junio, el Ministerio Público volvió a presentar la acusación y solicitó la captura de los sospechosos, pero la Policía sólo pudo arrestar a uno.



En la nueva acusación no se determina quién baleo a López, porque dice que los autores son cuatro desconocidos, pero sí explica que los asaltantes llevaron la camioneta robada a la casa de Villa Reconciliación, pero antes, el menor hijo de uno de los acusados botó las placas de la camioneta robada en un cauce.



En la vivienda donde escondieron la camioneta, la Policía encontró a Chávez Arróliga, a Espinoza, a Reyes Hernández y a Acuña García, desarmando el vehículo un día después del atraco, el pasado once de mayo.



Contradictoriamente, la Fiscalía les atribuyó a estas cuatro personas el robo con intimidación de la camioneta y las lesiones de Joe López, las que según la misma acusación fueron cometidas por los desconocidos, pero habrá que ver qué apreciaciones hace la judicial a la hora de valorar el escrito acusa-

torio este lunes.