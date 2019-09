Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Hallan cadáver en zona fronteriza con Costa Rica

Lésber Quintero / RIVAS

Este martes a las tres de la tarde fue localizado en una zona fronteriza con Costa Rica el cuerpo sin vida de un hombre de identidad desconocida, cuya edad oscila entre los 50 y 57 años, según detalles de la Policía de Rivas. El desafortunado vestía un pantalón café oscuro de vestir y una camiseta negra desmangada, y según versión del médico forense falleció por intoxicación alcohólica. El cadáver fue encontrado en la finca Colinas 55, de la Comarca de Sapoá, del municipio de Cárdenas, y fue remitido a la morgue del Hospital de Rivas, a la espera de que sus familiares los lleguen a reconocer.



Preso por apedrear roconola

Máximo Rugama / ESTELÍ

La Policía esteliana pasó a la orden del Ministerio Público a Jorge Luis López Jirón, de 29 años, después de involucrarse en un hecho de daños a la propiedad. El aludido, según las autoridades policiales, en estado de ebriedad lanzó varias piedras a una roconola. El hecho ocurrió en el Barrio El Rosario, en el Bar Rosi, el que también es conocido por el sugestivo nombre en honor a su anterior propietaria. Ahora López Jirón deberá de responder por los daños cometidos.



Ciclista lesionado en accidente de tránsito

Lésber Quintero / RIVAS

El ciclista rivense Douglas Javier Vílchez resultó con lesiones en su cuerpo la noche del martes, al ser impactado por la camioneta Nissan, sin placas, que conducía Yáder Hernández Velázquez. Según la versión de la Policía de Rivas la camioneta procedía del sector del Hospital de Rivas, y al llegar a la intercepción de Los Cerritos, el ciclista, quien circulaba en sentido contrario y en estado de ebriedad, realizó un giro hacia su izquierda sin observar a la camioneta, por lo que se estrelló con la parte delantera.



Macheteado por ladrones

Máximo Rugama / ESTELÍ

Abel Antonio Úbeda Galeano y Jorge Orlando Castillo Siles, de 22 y 26 años respectivamente, fueron capturados por autoridades policiales luego que cometieron un robo con violencia.



La detención la llevaron a cabo fuerzas policiales en el Barrio “Elías Moncada”, de esta ciudad, luego que ambos sujetos, armados con machetes, interceptaron a Ronaldo Pérez Moreno cuando circulaba por el lugar.



Después de amenazarlo de muerte, los dos hombres lo despojaron de un teléfono móvil valorado en cerca de un mil quinientos córdobas, y otros objetos de valor. No bastándoles aún el mal infligido, los agresores gratuitos lesionaron en la espalda a la víctima. Horas más tarde una fuerza policial los capturó, ya que todavía portaban los machetes y un puñal. Este caso, luego de ser documentado, la Policía lo remitió ante las autoridades del Ministerio Público.



5 accidentes, 4 lesionados

Máximo Rugama / ESTELÍ

Durante las últimas horas, la Policía reportó la ocurrencia de cinco accidentes de tránsito que dejaron daños materiales y cuatro personas lesionadas. Cuatro accidentes automovilísticos fueron tipificados por la Policía como colisiones entre vehículos, y un atropello. Como resultado de tales hechos hubo cuatro personas con lesiones leves y daños materiales en los automotores.



Los vehículos involucrados fueron dos taxis, dos motocicletas, un camión y un autobús. Las causas principales de estos hechos fueron no guardar la distancia, invasión de carril, imprudencia peatonal e impericia en el manejo.



También la Policía esteliana le ocupó a Jonatan Enrique Gómez Toruño un motor de riego azul, de 110 voltios, el cual lo andaba vendiendo sin documentación alguna. El individuo es originario del Barrio “Oscar Turcios”, de esta ciudad. El motor le será devuelto hasta que presente documentos legales que comprueben la forma en cómo lo obtuvo.



Recuperan bicicleta a ladrón

Máximo Rugama / ESTELÍ

Por un robo con intimidación, la Policía esteliana capturó a Marlon Antonio Briones Castillo, de 25 años, quien a eso de las siete de la noche, armado con un cuchillo, interceptó a Catalino de Jesús Moreno Benavides y lo despojó de una bicicleta y otros artículos de valor.



El afectado, con el apoyo de vecinos del Barrio “Juana Elena Mendoza”, le dio persecución al bandido, quien tratando de evadir a estas personas se introdujo a una casa. En ese lugar lo capturaron y luego lo entregaron a las autoridades policiales. La Policía sólo pudo recuperar la bicicleta.



Ahora Briones deberá responder por el delito de robo con intimidación.



Robo madrugador

Máximo Rugama / ESTELÍ

Elementos desconocidos se introdujeron a la casa de José Ernesto Martínez Vargas y cargaron con varios objetos de valor.



El afectado reside en el Barrio “Oscar Gámez 2”, quien aseguró ante la Policía que sujetos desconocidos penetraron a su vivienda en horas de la madrugada. Ellos desclavaron una tabla de la cerca y sustrajeron luego un quintal y medio de hierro, dos bicicletas y otros objetos.



Luego entraron a la cocina de la casa por el techo y sustrajeron un cilindro de gas licuado de 25 libras. En horas tempranas de la noche, los delincuentes envenenaron a un perro que tenía el afectado, preparando así el terreno para luego en horas de la madrugada entrar al sitio.



Otra incursión delincuencial

Máximo Rugama / CONDEGA, ESTELÍ

Una serie de objetos de valor y hasta un cilindro con gas licuado extrajeron delincuentes desconocidos de la casa de Luis Rubén Rojas Vizcaya. El atraco lo cometieron los maleantes en la casa ubicada en el Barrio “Míldred Centeno”, aprovechando que no había nadie a esa hora.



Para entrar al inmueble los antisociales despegaron una tabla del cerco y sustrajeron un quintal y medio de hierro, un equipo de DVD, y un cilindro de Tropigás de 25 libras. Vecinos del lugar dijeron que observaron a un joven de 16 años que merodeaba el lugar, con claras intenciones de introducirse al inmueble.