Violación y asesinato

JINOTEGA



Un horrendo crimen tiene atemorizada a la población jinotegana, a raíz del hallazgo del cadáver de una mujer de 42 años, quien fue violada anal y vaginalmente antes de que le quitaran la vida. Ésta fue una de las tres muertes violentas que se registraron el fin de semana en Jinotega.



La Policía jinotegana está investigando la muerte de la señora Lucía Potoy Zamora, de 42 años, quien habitaba en el barrio Sandino, de la Ciudad de las Brumas, pero fue asesinada cuatro cuadras al este del Palí, donde su cuerpo fue encontrado la mañana de este lunes por vecinos del lugar.



El cuerpo estaba boca abajo, con señales de haber sido violada, semidesnudo, ya que no tenía la ropa interior, por lo que un grupo de investigadores de la Policía jinotegana, con el médico forense, se presentó al lugar para iniciar las investigaciones, pero aún no se determina cómo la mataron.



Hasta el momento se desconoce quiénes pudieron ser los asesinos de esta mujer, pero una hermana de la víctima aseguró que Lucía, a quien le gustaba salir a divertirse, abandonó su casa la noche del domingo, pero ya no regresó, y sus familiares supieron de ella hasta que fue encontrada muerta.



La Policía, por su parte, aseguró que continuará con las investigaciones hasta dar con los asesinos de Lucía, quienes al parecer después de cometer sus fechorías decidieron quitarle la vida para que no los denunciara.





Arrollado por camioneta

Otro que perdió la vida fue Dimas Noel Rizo, de 22 años, pero en accidente de tránsito, al tratar de subirse a una camioneta Toyota roja, sin placas, conducida por el ciudadano Francisco Rivera, de 67 años.



Las primeras investigaciones señalan que Dimas Noel estaba en una fiesta con unos amigos, pero al terminarse el licor, salió a buscar más, con tan mala suerte de que al querer subir a la camioneta en marcha, resbaló y le pasaron las llantas traseras encima. Murió de forma instantánea.



Una patrulla de la Policía de Jinotega se hizo presente al lugar del accidente y sus miembros detuvieron al conductor de la camioneta y levantaron el cuerpo de Dimas Noel para entregarlo a sus familiares.





Desaparecido estaba muerto

Y en la comarca La Pavona, municipio de El Cua, fue encontrado en estado de descomposición el cuerpo del ciudadano Ignacio Gutiérrez Urbina, de 38 años, originario del sector conocido como Las Divisiones, de El Cua.



Las primeras investigaciones realizadas por la Policía Nacional señalan que Ignacio había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el primero de junio, pero fue hasta este fin de semana que su cuerpo fue encontrado en el fondo de un abismo por campesinos que se dirigían a sus labores cotidianas, quienes sintieron un hedor y vieron zopilotes volando cerca, por lo que decidieron investigar de qué se trataba, hasta que dieron con el cadáver.



Miembros de la Policía Nacional se presentaron al lugar junto al forense para realizar las investigaciones correspondientes y determinaron que el hombre murió al caer al fondo del abismo y no por mano criminal, lo que fue confirmado por sus familiares, quienes aseguraron que éste padecía de epilepsia, por lo que se presume que fue sorprendido por uno de esos ataques, que lo hizo caer al abismo.