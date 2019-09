Inesperado giro en juicio para feminicida

Un giro inesperado tuvo ayer el juicio que el Ministerio Público promovió en contra de José Antonio Urbina, de 24 años, quien le cortó el cuello con un pedazo de vidrio a su ex novia, porque la Fiscalía secuestró el expediente clínico de la víctima para saber si la joven falleció a consecuencia de las heridas o si hubo o no negligencia médica.



Ayer lunes estaba prevista a celebrarse una audiencia de ampliación de acusación para pasar el caso de homicidio frustrado a asesinato, pero el juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, explicó que suspendió la vista porque por objetividad la Fiscalía decidió ampliar las pesquisas, antes de decidir si ampliaba o no la acusación.



Paralelamente se conoció que el acusado aparentemente estaba planeando admitir los hechos --pero con la tipificación de homicidio frustrado--, sin embargo habrá que ver qué le orienta su abogado ahora que la Fiscalía está investigando a profundidad por qué falleció la joven en el hospital.



Los hechos ocurrieron el 11 de abril, cuando el acusado llegó a la casa de su ex novia, en el barrio “Rubén Darío”, y discutió tres horas y media con ella, porque ella ya no quería nada con él.



Ocho horas y media después, a las nueve y media de la mañana del 12 de abril, la víctima intentó huir de la casa, pero aparentemente su ex novio se lo impidió, cerrando la puerta de la vivienda. Luego la joven gritó pidiendo ayuda a sus vecinos, éstos llegaron a la casa y lograron abrir la puerta principal con una copia de la llave, y descubrieron al imputado en flagrante delito, cortándole la garganta a su ex.



La joven estuvo internada, pero falleció diez días después en el Hospital “Antonio Lenín Fonseca”.