Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

17 Junio 2008 |

4:44 p.m. |

END

Golpiza delante de novia y suegro

Yelba Tablada / COMALAPA, CHONTALES

Por problemas pasionales fue víctima de una brutal golpiza el joven Aldrin Barrera, de 18 años, cuando se encontraba visitando a su novia en la comunidad de El Pochote, Comalapa, y de pronto fue atacado supuestamente por Enrique Martínez, de 50 años, y Cristóbal Arróliga. Según la denuncia interpuesta ante la Policía de Comalapa, el joven enamorado se encontraba en el porche de la casa de su futuro suegro, Modesto Duarte, en compañía de su novia, con quien planeaba su boda. Pero cuando los novios estaban extasiados en su plática romántica, se escuchó una voz: “Así te quería encontrar, hijo de p...”. Luego, Enrique y Cristóbal penetraron al porche y tomaron del cuello a la víctima. Los sujetos, sin piedad alguna, agredieron a golpes a Barrera hasta que lo desmayaron e hicieron sangrar por la nariz y la boca, y después huyeron. Aldrin Barrera fue llevado a la unidad de salud de Comalapa en un vehículo particular, y después de recibir las primeras atenciones, fue valorado por el médico forense de esa localidad, y su dictamen fue enviado a la Policía a petición del lesionado. A la escena de la agresión fue desplazada una guardia operativa para realizar las investigaciones preliminares, pero en El Pochote no encontraron pista para ubicar a los presuntos autores de estas lesiones graves seguidas de amenazas de muerte.



Hasta el perfume se le llevaron

Yelba Tablada / SANTO TOMÁS, CHONTALES

Elementos desconocidos penetraron a la vivienda de Yáder Enrique Serrano Quintanilla, de 22 años, y cargaron con un frasco de perfume, celulares, ropa, zapatos y dinero en efectivo que el joven había guardado en uno de los depósitos de su ropero. Los delincuentes incursionaron al inmueble aprovechando que estaba deshabitado, y forzaron el candado de la puerta del patio, por donde penetraron sin problemas. Cargaron con 14 pantalones de marca, un celular, un par de zapatillas, una cartuchera, una colonia, dos cargadores de celular, dos tarjetas de ahorro y tres mil córdobas en efectivo. Con las pertenencias de mayor valor del afectado, los desconocidos abandonaron la vivienda, y en una de las calles del barrio “Javier Guerra”, de Santo Tomás, se perdieron. El afectado, al llegar a su casa, con facilidad detectó que había sido visitado por los “amigos de lo ajeno”, al ver que la puerta del patio estaba abierta. Yáder Enrique Serrano Quintanilla contabilizó la pérdida en once mil 894 córdobas y se personó a la estación de Policía de Santo Tomás, donde interpuso formal denuncia y solicitó a los uniformados el esclarecimiento del robo del cual fue víctima.



Otra de los “gatos caseros”



Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Más de 14 mil córdobas en efectivo y electrodomésticos se llevaron posibles “gatos caseros” de la casa que renta Edson Steve Conrado Osejo, situada del museo, media cuadra al este y 75 varas al norte, en Juigalpa. Narra en su denuncia el afectado que junto a su esposa salió a realizar diligencias personales a Chinandega, y dejó cuidando el inmueble a un hombre llamado Marvin Carrillo, a quien le entregó las llaves para que le diera de comer a una perrita. Agrega que como carrillo no pudo cumplir con su compromiso, la tía de éste, Walquiria Carrillo, se llevó la perrita para su casa, donde le dio las atenciones correspondientes al animalito, hasta que regresaran sus propietarios. Resulta que la señora Carrillo, a través de una llamada telefónica, le informó que se le habían metido a robar a la casa, y al personarse a su inmueble, Edson observó que la puerta trasera estaba abierta. El perjudicado asegura en su denuncia que los delincuentes cargaron con un televisor de 21 pulgadas pantalla plana, un teléfono convencional, un Play Station, una grabadora, un reproductor de discos y una alcancía repleta de monedas de a cinco córdobas.