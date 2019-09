Prisión para “niño” que disparó a policía en la cara

El Ministerio Público acusó ayer en el Juzgado Primero de Adolescentes, por homicidio frustrado, al joven de 17 años de iniciales J.A.U.M., quien quedó provisionalmente en prisión porque el pasado sábado 14 de junio aparentemente le disparó en el rostro a la inspectora del Distrito Cuatro de Policía, Lineth Indiana Ibarra Mendoza, de 32 años.



Pero además, la Fiscalía acusó por robo con intimidación frustrado a Carlos Javier Pérez Guido, de 27 años, y a Jairo Antonio Romero Sánchez, de 24, quienes acompañaban al menor cuando intentaron robarle a Ileana Loáisiga un teléfono celular valorado en cien dólares, cuando iba a comprar una tarjeta telefónica en una pulpería de la Colonia “La Salvadorita”.



La víctima lanzó su celular en la pulpería para evitar el atraco, la despachadora gritó y los asaltantes huyeron, pero la mujer policía salió de su casa para ver qué sucedía y el menor le disparó.



El dictamen médico indica que la herida no puso en peligro la vida de la inspectora, pero sí dejará cicatriz permanente y visible, y sanará en 21 días.



La juez Tercero Penal de Audiencias, Henryette Casco, admitió la acusación que la fiscal Jeaneth Canelo presentó contra los adultos, pero no decretó prisión para Pérez Guido, sino que lo conminó a pagar una fianza de mil córdobas, en tanto que al otro acusado lo mandó a capturar.



La abogada Darling García Álvarez explicó que la juez decidió imponerle a su representado una fianza de mil córdobas y otras medidas alternas a la prisión, porque “a él no le encontraron arma alguna”, pero además sólo lo achacan el robo frustrado de un celular valorado en 100 dólares, propiedad de Ileana del Socorro Loáisiga. La audiencia inicial está programada para el 16 de julio.