Breves judiciales Lizbeth García

18 Junio 2008 |

4:14 p.m. |

END

Confundió a su tía con una gallina

Porque aparentemente amarró a su tía, Blanca Paniagua, de 63 años, a la pata de la cama y luego le quiso retorcer el cuello, como si fuese una gallina, fue remitido a juicio oral y público Jairo Alberto Chavarría Paniagua, de 38 años. Los hechos ocurrieron el 21 de mayo, en el barrio Larreynaga, cuando armado de un machete y un mecate, el sospechoso ingresó a la casa de la víctima, la tomó por la fuerza, la amordazó con un pedazo de tela y la amarró de pies y manos para luego atarla a la cama, supuestamente, luego intentó estrangularla con sus manos, pero sólo le provocó “chimones” en todo l cuerpo, sobre todo en el cuello, para después huir. La víctima logró desatarse para ir donde su vecina, Leopoldina Zamora, y llamar a la Policía. El imputado esperará su juicio, programado para julio, en prisión. Se desconoce el móvil del crimen que fue tipificado provisionalmente por la Fiscalía como homicidio frustrado.



Casa por cárcel para supuestos pistoleros

Por homicidio frustrado fueron acusados dos jóvenes que quisieron “cazar” a su vecino, disparándole cuando huía de ellos. El cuatro de junio, día de los hechos, la víctima, Adrián Benjamín Monzón, estaba reparando el cerco de su casa, en el barrio “Jorge Dimitrov”, cuando llegaron los acusados, Henry Manuel Solórzano, alias “Pichel”, y Néstor Arístides Ruiz, quienes lo obligaron a huir donde una vecina. Pero los señalados, que portaban armas de fuego, aparentemente le dispararon a la víctima, la cual resultó con una herida en el brazo izquierdo producto de uno de los dos disparos que le hizo Solórzano. Luego, los dos supuestos pistoleros huyeron, pero fueron capturados y remitidos ante el juez Séptimo Penal de Audiencias, quien les reconfirmó las medidas alternas a la prisión y los remitió a juicio.



Juez libera a joven detenido ilegalmente

Porque la Policía detuvo a Said Bayardo Girón Moreira sin orden de captura un día antes de que su supuesta víctima lo denunciara por el hurto de una bicicleta valorada en 1,776 córdobas, la juez Tercero Penal de Audiencias, Henryette Casco Batres, no admitió y liberó al imputado, quien valga decir, tenía golpeado un ojo. La judicial fundamentó su resolución en el principio de legalidad, porque en los delitos de acción pública a instancia particular, como el hurto, se necesita la denuncia del afectado. Pero además, la acusación no era clara ni precisa porque indicaba que el sospechoso había sido detenido a las nueve y media de la mañana del 14 de junio, pero la verdadera hora es a las nueve y media de la noche; la denuncia llegó a la Policía hasta el 15 de junio, fue acusado el 16 y la audiencia fue el 17 de junio. Ante los hechos, la judicial explicó que no podía admitir una acusación viciada, no obstante, dejó a salvo el derecho del Ministerio Público para volver a presentar la acusación.



Veredicto dividido en asesinato de zapatero

Después de casi dos horas de deliberar, la noche del martes los miembros de un tribunal de jurados emitieron un veredicto dividido en el caso del asesinato del zapatero Jimmy de los Ángeles Alvarado Picado, de 32 años, porque declararon culpable a Isaac de Jesús Guadamuz Olivas y no culpable a Maura Osliry Martínez Saavedra, quien quedó en libertad. La fiscal Sugey Fúnez pidió 20 años de cárcel para el culpable, en tanto que la Defensoría Pública solicitó la mínima de 15 años, pero será hasta el 24 de junio a las tres de la tarde que la juez Segundo Penal de Juicio, Adela Cardoza, se pronunciará. La juez calificó el delito como asesinato, aunque para la Defensoría Pública lo que existió fue un homicidio. La diferencia entre uno y otro delito, aparte de las particularidades propias del ilícito, es la pena: en el homicidio la pena mínima son seis años y la máxima 14 años, mientras que en el asesinato la mínima es de 15 y la máxima de 30 años de prisión. Durante los alegatos finales, la Defensoría Pública argumentó que hubo defensa propia, porque si Guadamuz no hubiese actuado, la víctima hubiese sido él, porque supuestamente el zapatero tenía un machete. Aunque hasta ayer no se conocía el verdadero móvil del crimen, porque la acusación sólo decía que Guadamuz mató a Alvarado “porque le caía mal”, durante el proceso salió a relucir que todo derivó de un “pleito de guaro” con uno de los amigos de la víctima. Otra de las revelaciones que hubo durante el juicio es que el acusado y su mujer recibieron amenazas de muerte dentro de la prisión. El crimen ocurrió el once de abril en el Mercado Oriental, cuando el hechor le dio dos estocadas a la víctima.