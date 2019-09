Saña y aberración contra joven madre

20 Junio 2008 |

CHINANDEGA



Con el rostro desfigurado y violada vía anal fue encontrado por vecinos, a escasos metros del kilómetro 109 y medio de la carretera León-Chinandega, cerca del caserío Virgen Vieja, jurisdicción de Posoltega, el cadáver de Eyling Alejandra Gutiérrez Guido, de 24 años.



La mujer, que deja dos hijos en la orfandad, estaba completamente desnuda, boca abajo, en la posición que la dejaron los supuestos criminales, identificados como José Chavarría y Álvaro José Ramírez, originarios del sitio Copapo.



Vecinos oyeron gritos



La forense Silvia Villegas confirmó a EL NUEVO DIARIO que Gutiérrez Guido tenía lesiones en la nariz y le faltaban varias piezas dentales. Tales señas son inequívocas de que hubo mano criminal y abuso sexual. El hecho sucedió aproximadamente a las once de la noche del miércoles, hora en que varios vecinos escucharon gritos de la víctima.



Eyling Alejandra intentó defenderse y aparentemente propinó un golpe en el labio inferior y puntapiés en la pierna derecha a José Chavarría, quien confesó que junto a Ramírez y la muchacha ingirieron licor en un bar del caserío Copapo.



El hombre, quien fue capturado junto a su amigo y a Rudy Antonio Mayorga, ex cónyuge de Gutiérrez Guido, relató que a las seis y media de la tarde, la mujer se sentó en la mesa a consumir bebidas alcohólicas con ellos.



“No sé por qué me detuvieron... la fuimos a dejar a su casa por recomendación de su mamá, yo desconozco lo que pasó”, expresó Chavarría.



Mientras tanto, Álvaro José Ramírez expresó que Eyling Alejandra, cuando llegó al bar, estaba en estado de ebriedad, y negó su autoría en el crimen.



Por su parte, Wilmer Emilio Gutiérrez Guido, quien reclamó airadamente a los presuntos asesinos y violadores, expresó que su hermana salió bañada y mudada, a las diez y media de la noche, a buscar a Rudy Mayorga, por lo que se cae la coartada de Chavarría y Ramírez, quienes aseguran que a las seis y media de la tarde la víctima llegó al bar.



“Nos preocupamos cuando no regresó, y mi mamá, Nery Guido, supuso que mi hermana se había quedado donde su marido, pero muy temprano el jueves nos comunicaron que estaba una mujer muerta a la orilla de la carretera. Llegamos al lugar y comprobamos que era ella”, lamentó.



Mayorga dijo que convivía desde diciembre de 2007 con Eyling Alejandra, quien tomaba licor de vez en cuando. Agregó que es tractorista de una hacienda, y se preparaba para su jornada laboral, cuando le comunicaron que habían matado a su compañera de vida.



Zayda María Guido exigió justicia contra los que mataron a su sobrina. Los supuestos actores se encuentran en las celdas preventivas de Chinandega, y en las próximas horas la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ-Chinandega, los remitirá a la Fiscalía y Juzgado de Audiencias de este departamento por los delitos de asesinato y violación.