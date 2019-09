Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Libre y tranquilo tras violar a mujer

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Una mujer de 48 años fue violada por un degenerado, cuando se encontraba en El Dorado, cortando leña en un cafetal. La afectada, que se presentó a la Policía del municipio de Esquipulas, dijo que se dirigió a la finca Caña Vieja, ubicada en la comarca El Dorado, cuando se le apareció el sujeto Víctor Obando Martínez, de 21 años, quien la agarró de las manos y la llevó al cafetal, donde la abusó sexualmente. La afectada pide a la Policía que capture al violador, ya que éste anda tranquilo por los caminos de la comarca, como si no hubiera hecho nada.



Preocupan asaltos callejeros

Máximo Rugama / ESTELÍ

El fenómeno de los robos con violencia se incrementa en Estelí. María Angélica López Aráuz fue despojada de 600 córdobas y 20 dólares en efectivo, así como de dos teléfonos móviles, por dos delincuentes que la interceptaron en una calle del barrio “Alfredo Lazo”, de esta ciudad. López Aráuz denunció que los dos sujetos le arrebataron el bolso donde llevaba el dinero y los celulares. Los maleantes cargaron hasta con cinco cuadernos universitarios que la muchacha utilizaba en sus clases. Las autoridades policiales estelianas están preocupadas por el incremento de los robos con violencia, por lo que ya diseñaron un plan especial para enfrentarlos y prevenirlos.



Ola de robos con fuerza

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Los robos con fuerza en el campo y la ciudad están a la orden del día en el departamento de Matagalpa, donde los delincuentes aprovechan las altas horas de la noche para cometer sus fechorías, según las denuncias que han interpuesto los afectados. Uno de los más recientes perjudicados por el accionar de los delincuentes es el ciudadano Ricardo López Centeno, quien dijo que elementos no identificados penetraron a su taller de carpintería ubicado en el barrio Guanuca, y le sustrajeron una ruteadora, una lijadora, un taladro, siete cilindros de gas vacíos y un cepillo, entre otras herramientas de carpintería, todo valorado en 32 mil 670 córdobas. Otro que fue víctima de los amigos de lo ajeno es el ciudadano Miguel Ángel Arnesto Soza, quien dijo que elementos desconocidos penetraron a su vivienda, en el barrio Yaguare, de esta ciudad, después de violentar la puerta de la cocina. El afectado dijo que los antisociales rompieron la puerta del ropero y sacaron 30 mil córdobas en efectivo. Aún no hay sospechosos capturados por estos hechos.



Vuelco con dos ebrios a bordo

Máximo Rugama / ESTELÍ

Daños materiales cuantiosos y una persona lesionada dejó un vuelco. Según el teniente Abel Herrera, portavoz de la Policía esteliana, el hecho ocurrió en el kilómetro 143 de la Carretera Panamericana, exactamente en el sector de La Gavilana, y a pocos metros de la salida sur de esta ciudad. Todo sucedió cuando circulaba de sur a norte una camioneta blanca, sin placas, conducida por Luis Manuel López, quien viajaba en compañía de Byron Juárez, de 40 años, ambos parientes.



De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades policiales, ambos iban en estado de ebriedad, y al llegar a una curva con pendiente, el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la vía e impactó con la cuneta, al lado derecho.



Fuerte “golpe” a ganadero

Francisco Mendoza / MATAGALPA

El productor Eduardo José Lúquez Escorcia se convirtió en la última víctima de los cuatreros, quienes le sustrajeron seis vacas y cuatro toretes, que tenía en la finca El Zapote, ubicada en la comarca Bilwaska, municipio de Sébaco. El afectado, que presentó la denuncia ante la Policía de Sébaco, dijo que los semovientes estaban valorados en 120 mil córdobas, por lo que pide castigo para los cuatreros que azotan a los productores.



Joven herida en peligroso barrio

Máximo Rugama / ESTELÍ

Ana María Picado Rodríguez se recupera de salud luego que resultara, en circunstancias no explicadas a los socorristas de la Cruz Roja, con una herida por arma blanca en el lado izquierdo de la cara. La afectada tiene 27 años y es originaria del barrio “Oscar Gámez”, situado en la zona noroeste de esta ciudad, un sitio sumamente afectado por la delincuencia y la violencia. Otro que convalece es Álvaro Ulises Rodríguez, quien sufrió una herida lacerante en la frente. Rodríguez Zeledón fue agredido de varias pedradas por personas que dijo desconocer.