Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

20 Junio 2008 |

7:17 p.m. |

END

Buscan al que atropelló a un niño

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Con fractura en una pierna resultó el niño Kevin Valdivia, de 11 años, al ser impactado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga, según informó la Policía de Seguridad de Tránsito, que investiga para dar con su paradero. El accidente se produjo frente a la miscelánea El Norteño, ubicada en la ciudad de Sébaco, cuando el menor, junto a su hermanita de 13 años, cruzó la vía al momento que circulaba la camioneta. El conductor, al verlo caer, no detuvo la marcha y más bien se dio a la fuga. El menor fue trasladado al Hospital Regional “César Amador Molina”, donde ya se encuentra fuera de peligro, mientras la Policía trata de capturar al conductor para que responda por el delito cometido.



Albardas y un puchito de marihuana

Leoncio Vanegas / JALAPA, NUEVA SEGOVIA

Demostrar mucha inquietud frente a una patrulla policial en las cercanías de la terminal de buses despertó sospechas entre los uniformados, que lo hicieron objeto de una requisa. Al parecer, su nerviosismo se basaba en la tenencia de un “puchito” de hierba verde, o sea, marihuana. Los policías se la encontraron en el fondo de una mochila con ropa de uso. Pesó casi 68 gramos. Paralelo al negocio ilícito, comerciaba albardas en Jalapa y se identificó como Denis Manuel Rodríguez, de 19 años, oriundo de Wamblán, Jinotega. El subcomisionado Nixon Morán informó que el detenido fue remitido a los tribunales comunes de la ciudad de Ocotal, para ser acusado por posesión ilícita de estupefacientes y otras sustancias narcóticas bajo control.



El celular robado del día

Máximo Rugama / ESTELÍ

Por un robo con violencia, fuerzas de la Policía esteliana capturaron a Yáder Antonio Cruz Jirón, de 19 años, en el barrio “René Barrantes”, luego que le arrebatara un celular a Michael Antonio Espinales Betanco, de 18 años. El afectado tuvo suerte porque la Policía le recuperó su equipo, valorado en cerca de mil córdobas. Supuestamente el detenido tiene antecedentes por este y otros delitos, aunque sus familiares negaron tal versión policial.



Lo asaltan delante de su novia

Lésber Quintero / SAN JORGE, RIVAS

Tres sujetos que viajaban en una moto sobre las costas del balneario del municipio de San Jorge asaltaron la noche del martes al joven Harold Antonio Vílchez, cuando éste se encontraba junto a su novia, frente al bar El Refugio. Según la denuncia que interpuso el afectado, él se encontraba platicando con su novia a las 9:45 de la noche, cuando de pronto observó a los tres desconocidos llegar en la moto, y al bajarse lo intimidaron con cuchillo y lo despojaron de 150 córdobas que portaba y su celular. Los delincuentes se marcharon del lugar, sin que Vílchez y su novia los identificaran.



Robacadenas no pudo culminar atraco

Lésber Quintero / SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

Un antisocial que se dedica a cometer sus fechorías en la bahía de San Juan del Sur, no pudo complementar el robo de dos cadenas de oro, ya que segundos después de haberlas arrebatado del cuello de Rosa Argentina Obando Zúñiga, fue perseguido por un ciudadano, por lo que se vio obligado a lanzarlas y darse a la fuga. Según la denuncia de Obando Zúñiga, el robo frustrado se dio a las 2:20 de la tarde del martes, cuando transitaba junto a su hija frente al Hotel Dulce Vita, pero al ser socorrida por el ciudadano, el antisocial prefirió tirar las cadenas y darse a la fuga.



Dúo de ciclista en robos callejeros

Lésber Quintero / RIVAS

Dos ciclistas con identidad desconocida interceptaron en el centro de Rivas a Guillermo José Chamorro Almanza, para intimidarlo con un cuchillo y obligarlo de esa manera a que les entregará 300 córdobas, el reloj y el celular, así como la licencia de conducir y la cédula de identidad. El asalto se dio a las diez y media de la noche del martes, hora en la que Chamorro Almanza caminaba del edifico de Enitel, 50 metros al sur, y según el afectado venía de visitar aun amigo.



Vacía casa ajena

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Tras las pistas del sujeto Felipe Díaz Mendoza, de 38 años, está la Policía del municipio de San Ramón, después que recibiera denuncia por robo con fuerza por la joven Verónica Tórrez Moreno, quien habita en el sector conocido como El Jinete. La joven aseguró que Díaz aprovechó que la vivienda estaba sola para entrar y robar 15 gallinas, una máquina para moler maíz, dos quintales de frijol rojo, tres de maíz, una docena de platos de vidrio, una docena de vasos y electrodomésticos, todo valorado en 8 mil 510 córdobas. La joven aseguró que el autor del robo es Díaz Mendoza, por lo que pide a la Policía que lo capture para que le pague todo los objetos y granos que le robo.



Accidentado por un perro

Máximo Rugama / ESTELÍ

Con politraumatismo resultó Carlos Humberto Fajardo, de 27 años, luego que sufriera un accidente de tránsito provocado por la presencia de un perro, en el barrio “Augusto C. Sandino”, de esta ciudad. De acuerdo a los socorristas de la Cruz Roja, el muchacho circulaba con dirección de oeste a este, cuando de forma sorpresiva le salió el perro. El can intentó morderlo al interceptarle el paso, por lo que Fajardo hizo una maniobra en la motocicleta para no atropellarlo, pero todo resultó inútil. Especialistas de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el lugar.