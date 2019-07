SUCESOS DEPARTAMENTALES

Vendió camioneta dos veces



Máximo Rugama / ESTELÍ

Un sonado caso, tipificado como estelionato, investigan a profundidad agentes de la Policía de “El Diamante de Las Segovias”. Franklin Antonio Chavarría Meléndez denunció que de forma truculenta, Cruz Antonio Castellón Rivera vendió a otra persona una camioneta que antes él le había comprado. La camioneta Toyota, placas ES 08140, es el centro de la disputa, ya que según lo aseverado en la Policía por Chavarría Meléndez, él la compró a Cruz Antonio en febrero de este año, no obstante, ya en julio el mismo vehículo apareció vendido a Juan Barreda Monzón. El teniente Abel Herrera, portavoz de la Policía esteliana, no informó la cantidad dinero que tanto Chavarría Meléndez como Barreda Monzón le entregaron a Castellón Rivera, como compradores de la misma camioneta, pero ya hay varios especialistas de la entidad del orden público profundizando en las investigaciones para luego pasar el expediente ante el Ministerio Público.



Policía rivense en plan preventivo



Lésber Quintero / RIVAS

El incremento delictivo y la alta incidencia de accidentes de tránsito que se está dando a nivel nacional, motivan a la jefatura Nacional de la Policía a ejecutar un plan de prevención social de delitos y accidentes de tránsito, aseguró el comisionado mayor Carlos Espinoza, jefe de delegación departamental de la Policía de Rivas. Según el jefe policial, en el caso de Rivas, la jornada inició el dos de noviembre, pero hasta el viernes se oficializó en una actividad que tuvo por escenario el barrio Monte San Juan, que fue seleccionado por ser uno de los sectores más conflictivos de la “Ciudad de los Mangos”. Todo el proceso culminará el próximo diez de enero del año entrante, y en ese período, la Policía de Rivas realizará doce planes que contemplan patrullaje, uso de técnica canina, instalación de retenes, control del uso de pólvora, visita a bares y bancos, y, a la vez, los agentes harán recomendaciones a los ciudadanos para que eviten caer en estafas, mientras que a los conductores les recomendarán no conducir en estado de ebriedad y respetar la Ley de Tránsito. Según el comisionado Espinoza, la jornada no lleva por objetivo reprimir a la ciudadanía, sino enviar un mensaje de fe y esperanza, y a la vez instar a todos para que colaboren con la institución. Al preguntársele qué le motivó a impulsar la jornada nacional de prevención social de delitos y accidentes de tránsito, Espinoza recalcó que fue una decisión tomada por la Jefatura Nacional de la Policía, debido a que hay un 14 por ciento de incremento delictivo a nivel nacional, y porque hay preocupación por los más de 15 mil accidentes de tránsito que se contabilizan en todo el país y que han dejado un saldo negativo de 472 muertos. En el caso de Rivas, hasta septiembre se contabilizan 2 mil 534 delitos, en su mayoría robos, y los accidentes de tránsito han ocasionado en ese mismo período el deceso de 14 rivenses.



Epidemia de robos domiciliares



Leoncio Vanegas / NUEVA SEGOVIA

La Policía neosegoviana asestó un fuerte golpe a una banda delictiva que azotaba comarcas de Jalapa mediante robos con fuerza y saqueos de templos católicos y evangélicos. El comisionado Héctor Zelaya Zelaya, jefe departamental de la Policía, dijo que la banda la integraba Juan José Gómez, de 36 años; Norvin Montiel Rodríguez, de 24; y Einer Rugama Centeno, de 24. La Policía atribuye a éstos un rosario de robos con fuerza ejecutados de julio a octubre de este año. De los templos católicos de El Limón, La Mía y Tastalí se llevaron equipos de sonido, sillas plásticas, alcancías, y hasta una imagen de Jesús. El trío, según el alto jefe policial, robaba desde ropa usada hasta electrodomésticos, incluidas herramientas y utensilios de cocina y de patio, así como granos básicos. Pero llegaban al extremo de cargar hasta lo más grande, como le ocurrió a la señora María Elena Díaz, de la comarca Tastalí, a la que dejaron sin su cama, valorada en 7 mil 700 córdobas, y sin un espejo grande, además de equipos menores. Entre las denuncias contra esta banda está la de Antonia Liseth Zavala Centeno, de la comarca La Mía, en cuya casa “barrieron” con una máquina de coser, con una cocina con su cilindro de gas, y con todo el menaje para cocinar. Muchos de los bienes robados han sido recuperados por los agentes del orden y entregados a sus respectivos propietarios. Este municipio y Ocotal son los más golpeados por el robo con fuerza. Jalapa registra en 45 días 21 denuncias, y Ocotal, 65. La Policía ha logrado una efectividad del 60 por ciento de esclarecimiento de los casos, y hay 16 detenidos por este tipo de delito.



Niño ciclista se estrella contra bus estacionado



Máximo Rugama / SAN NICOLÁS, ESTELÍ

Se recupera de salud el niño Carlos Danilo Salas Ruiz, de 10 años, luego que circulando en bicicleta se estrelló contra la parte trasera contra el autobús placas ES-113, que era conducido por Bayardo José Zavala Rivera, de 28 años, el cual se estacionó a la orilla de una calle de la zona urbana del municipio esteliano de San Nicolás. De acuerdo con testigos, el menor, que circulaba en su bicicleta detrás del bus, pegó cuando el conductor abruptamente frenó y se estacionó. El muchacho impactó con la cabeza el vidrio de la puerta trasera, el que se hizo pedazos, por lo que el pequeño lesionado fue trasladado al centro de salud de la localidad, desde donde los médicos, por la gravedad del caso, lo remitieron al Hospital San Juan de Dios, de Estelí.



Saquean local de centro recreativo



Máximo Rugama / ESTELÍ

La Policía esteliana trata de dar con el paradero de los elementos que se introdujeron a un local donde hasta hace algunos meses funcionaba el centro recreativo La Hacienda, de donde cargaron con valiosos equipos valorados en varios miles de dólares. Augusto José Vindell Moreno denunció que de una bodega ubicada en esas instalaciones, los desconocidos sustrajeron dos amplificadores de sonido, valorados cada uno en dos mil dólares, y una máquina con un valor de ochocientos dólares. También los maleantes se llevaron un equipo para efectos de sonido, valorado en trescientos dólares, y cuatro máquinas audio rítmicas de luces valoradas cada una 350 dólares. No obstante, la Policía, al realizar las investigaciones, logró la ocupación de un amplificador, una luz de espejo, siete cables negros, dos micrófonos y una luz vértigo, a Francisco José Cerrato López, residente en el barrio “Monseñor Oscar Arnulfo Romero”. El hombre dijo a los detectives de la Policía que compró los equipos a José David Centeno Rodríguez, quien es trabajador del denunciante. Las autoridades policiales profundizan en el caso para luego remitirlo a las autoridades del ministerio público.