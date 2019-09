Breves judiciales Lizbeth García

Fiscalía apelará fallo de no culpabilidad

El Ministerio Público anunció este lunes que apelará del fallo de no culpabilidad que el juez suplente Felipe Jaime Sandoval emitió a favor de tres de los siete acusados por el asesinato de Miguel Ángel García Orozco, de 28 años, cuya muerte quedó en la impunidad porque los otros cuatro acusados también fueron absueltos por los miembros de un tribunal de jurados. La Fiscalía explicó que durante el juicio presentaron pruebas indiciarias contra los acusados, por lo que confían que el Tribunal de Apelaciones revertirá el fallo de primera instancia. El juez Sandoval declaró no culpable a los tres acusados que se sometieron a su autoridad, porque el único testigo que depuso en el juicio dijo que los vio pasar rumbo al sitio donde ocurrió el crimen, y la persona que en realidad vio qué hizo cada quien, no llegó a declarar, pese a que la mandaron a traer con la fuerza pública. El crimen ocurrió el nueve de febrero de este año, en el barrio “Enrique Gutiérrez”, cuando los remanentes de las pandillas “Los Comemuertos” y “Los Cancheros” salieron a amenazar diciendo que “iban a borrar (del mapa)” a quien se les pasara por el frente, momento en que desgraciadamente García apareció en escena, y fue ultimado a golpes, puñaladas, balazos y adoquinazos. Los no culpables fueron identificados como Erick Antonio Guadamuz, de 19 años; Francisco Ramón Rivas, de 24, alias “Sañaña”; Róger Antonio Ruiz, de 25, “Pelón Caballito”; Juan Carlos Flores, de 27, “Chihuaha”; Franklin Antonio Hernández, “El Condón”; José Armando Orozco, de 27, “Lágrima”; y Sergio José Matute, de 27, “Matute”. Los otros acusados salieron libre en un juicio que culminó con un tribunal de jurados.



“El Cuajadero” sigue esperando justicia

Porque no lograron completar las seis personas que se requieren para conformar un tribunal de jurados, el juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, tuvo que reprogramar el juicio oral y público que se le sigue a Vilma Azucena Mejía López por la muerte de su cónyuge José Santos González, quien en vida fue conocido como “El Cuajadero”. El abogado defensor, Walter Centeno, dice que durante el juicio oral y público habrá sorpresas, pero declinó comentar de qué tipo, porque es parte de su estrategia de defensa. El juicio para Mejía ya se había celebrado en Tipitapa, pero el Tribunal de Apelaciones de Managua anuló todo el proceso porque se comprobó que una de las autoridades judiciales que inicialmente se pronunció sobre el caso, se implicó en el mismo al aparecer como apoderada de la acusada, por lo que los magistrados del Tribunal de Alzada ordenaron repetir la vista pública en Managua. La imputada se encuentra detenida en la cárcel de mujeres “La Esperanza”.