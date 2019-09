Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

23 Junio 2008 |

8:45 p.m. |

END

Dos muertos en municipios granadinos

Ingrid Duarte / GRANADA

El ciudadano Jorge Luis Mercado Sunsín, de 23 años, murió en accidente de tránsito al precipitarse a un cauce de 15 metros de profundidad, en la ciudad de Diriomo, del Parque Municipal, dos cuadras al este y tres cuadras al sur, informó el oficial de turno de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios, David Reyes. “La muerte de Mercado Sunsín se suscitó cuando cayó al cauce en su moto-taxi color rojo, sin placas, y murió en forma instantánea”, dijo Reyes desde el puesto de mando bomberil. El cuerpo presentaba fractura en la frente, otra fractura en el tabique nasal, además de desprendimiento de la mandíbula y fractura en la muñeca de la mano derecha (en el extremo distal del radio). El fallecido era originario de la comunidad de Caña de Castilla y su cuerpo fue rescatado por bomberos al mando del oficial Neftalí Sánchez. También Los Bomberos de La Villa rescataron de un pozo el cadáver del anciano de 75 años, José Saturnino Augusto Aragón. Su muerte fue a causa de una caída accidental que le provocó fractura craneoencefálica y otras lesiones corporales, informó el capitán de bomberos Fidel Montiel.



Motociclista perece en espectacular colisión

Mercedes Vanegas / MASAYA

Por manejar a alta velocidad e invadir el carril contrario, perdió la vida el joven motociclista Gerardo Mercado, de 27 años, al impactar contra una motocicleta en la carretera Masaya-Tipitapa. Según testigos, Mercado venía a bordo de su moto tricolor, placas M 22820, con dirección de sur a norte, en el carril derecho, en tanto en el otro carril circulaba una caravana de motos. El infortunado, en el kilómetro 32, hizo una mala maniobra, invadió el carril izquierdo, donde corría la caravana de motos, e impactó la motocicleta Harley Davison placa M 05031, conducida por el español José Antonio Mendizabal. Al impactar con la moto del español, Mercado salió por los aires y la moto colisionó con otra que era conducida por Heug Tag Kim, de origen coreano. El subcomisionado Alfredo Jiménez, jefe de Tránsito de la Policía de Masaya, confirmó que el causante del accidente fue Mercado, por ir a alta velocidad e invadir carril. El coreano y el español se encuentran gravemente heridos en el Hospital “Vivian Pellas”, y Gerardo Mercado fue trasladado a Managua, a la casa de sus familiares. El accidente se dio en horas de la tarde de este sábado, en el kilómetro 32 de carretera Masaya-Tipitapa.



Joven madre agredida por “La Foca”



Mercedes Vanegas / MASAYA

La joven Jusseth Vanegas Pavón, de 20 años, recibió una pedrada en el ojo derecho que le dejó además una fisura en la nariz, al ser agredida por un antisocial conocido como “La Foca”, quien andaba en estado de ebriedad. El hecho se dio en frente del cuadro de juego de béisbol en la comarca Las Flores. Según Vanegas, ella caminaba con su familia y un amigo, tras participar en una vigilia que se celebró en la iglesia El Calvario, de esta misma comarca, a las once de la noche. “Nosotros veníamos tranquilos, de repente nos salieron 12 hombres, que nos empezaron a ofender y luego agarraron a mi amigo Erling para golpearlo, y uno de estos sujetos tiró una piedra para golpear a mi amigo, y en vez de darle a él, me dio a mí en el ojo, y me golpeó también la nariz”, relató Vanegas. La madre de la joven dijo que no va a llegar a ningún arreglo con los familiares del joven que lanzó la piedra, al cual identificó como William Barahona, alias “La Foca”, ya que su hija casi pierde el ojo derecho. Vanegas fue llevada de emergencia al Hospital “Humberto Alvarado”, de Masaya, donde fue atendida por una doctora de turno, quien dijo que tenía una fisura en la nariz y que necesitaba ser operada. Los familiares de la joven Vanegas interpusieron formal denuncia en la Policía de Masaya.