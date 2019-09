Ladrón baleado en el trasero

MATAGALPA



Con un balazo en la cadera resultó el ciudadano Bayardo Granado Pérez, de 21 años, después que en compañía de tres sujetos más intentara asaltar a un agente del orden público a quien le lanzaron dos machetazos, pero se los asestaron en el casco que llevaba puesto en la cabeza.



El hecho se registró cuando el agente Anacleto García Maldonado, de 52 años, se dirigió en su motocicleta a su casa, ubicada en la colonia Apoyo al Combatiente, pero al pasar frente a la casa de Agapito Mejía, ubicada del Hotel Caoba, cuatro cuadras y media al oeste, fue interceptado por los cuatro desconocidos que le bloquearon el paso y le ordenaron que les entregara el dinero que portaba.



El oficial les contestó que no andaba nada, lo que no fue del agrado de los antisociales, por lo que uno de ellos le lanzó los dos machetazos que impactaron en el casco.



El agente no tuvo más remedio que hacer uso de su arma de reglamento para lograr salvar la vida, primeramente hizo dos disparos al aire, lo que enfureció más a los supuestos antisociales, por lo que disparó a las piernas de los desconocidos. Uno de los proyectiles impactó en la cadera de Bayardo Granado Pérez.



Una patrulla se hizo presente al lugar y sus miembros trasladaron al herido al hospital, donde se recupera para luego enfrentar la justicia, mientras sus acompañantes huyeron, pero están siendo buscados por la Policía, para que paguen por el delito cometido.