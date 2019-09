Breves judiciales Lizbeth García

25 Junio 2008

4:40 p.m. |

Podría perder el ojo, pero sigue acusado

La juez suplente Cuarto Penal de Audiencias, Ericka García, tuvo que aplazar la audiencia para Luis Manuel Aragón Sequeira, quien fue acusado por lesiones en perjuicio Adán Francisco Gaitán y su hijo, Adán Gilberto Gaitán, quienes aparecen como víctimas en este juicio, pero en el Tercero Penal de Juicio los acusados son ellos. Luis Manuel Aragón Sequeira presentó un escrito ante la juez explicando que no asistiría a la audiencia que estaba programada para este martes, porque se encuentra fuera del país recibiendo tratamiento médico porque producto de la paliza que recibió, aparentemente por parte de los Gaitán, podría perder la visión en un ojo. El juicio para los Gaitán en el Juzgado Tercero Penal de Juicio está programado para en los primeros días de julio, fecha para la cual Aragón Sequeira ya estará en el país para declarar como víctima. Este caso donde la víctima pasó a ser victimaria de la noche a la mañana, salió a luz pública por denuncia de Luis Manuel Aragón padre, quien le pidió al fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, objetividad, porque si el mismo Ministerio Público acusó a los Gaitán por lesiones y amenazas, exposición de personas al peligro y posesión ilegal de armas en perjuicio de Luis Manuel Aragón Sequeira y del Estado, no es posible que hoy lo acusen por lesiones en perjuicio de sus victimarios, porque aún está pendiente un juicio en otro juzgado. Los hechos que dieron pie a las dos acusaciones ocurrieron el tres de noviembre del año pasado, cuando Aragón Sequeira le pidió a Gaitán, con la bocina de su vehículo, que apartara el automotor que tenía cruzado sobre la vía y lo dejara pasar, lo que originó un pleito que terminó en agresión.



Preso por crimen de “Casi Loco”



La Policía remitió este martes ante el juez Octavo Penal de Audiencias de Managua, a Ervin José Guevara, alias “Polo”, de 22 años, quien deberá responder en juicio oral y público por la supuesta coautoría de asesinato en perjuicio de Sergio Antonio García, de 23 años, apodado “Casi Loco”, quien perdió la vida el ocho de diciembre de 2007, en las Américas III, después de que dos pandillas sostuvieran una disputa por territorio. Según la acusación, cuando la “pandilla invasora” se retiró, el grupo con el cual andaba la víctima también se fue. García se quedó solo, momento en que la agrupación enemiga regresó para interceptarlo, y el joven recibió una pedrada en la cabeza, puntapiés en distintas partes del cuerpo y machetazos en la espalda. Después, aparentemente, los pandilleros lo lanzaron dentro de un cauce de Villa Revolución y le dejaron caer una piedra para cerciorarse de que lo habían matado. En la acción, según la Fiscalía, participaron ocho personas, de las cuales cuatro ya están a la espera de juicio, programado para mañana 27 de junio. Los detenidos hasta ahora son Iván de Jesús Rosales, “Gordo Iván”, Byron Hernández Domínguez, “Bacteria”, Rafael Antonio Torres, “Popoyo”, y “Polo”.



A juicio por robarle a un “palmado”



Por supuestamente haber intimidado con un cuchillo a un motociclista, a quien sólo le robaron una caja de herramientas porque este andaba “palmado”, fueron remitidos a juicio oral y público Adolfo Castro García y Augusto César Alemán Pérez, acusados por la presunta coautoría de robo con intimidación en perjuicio de Ervin Ramos Rodríguez. Los hechos ocurrieron el 15 de junio, a las ocho y media de la noche, en la gasolinera Shell Julio Martínez, donde la víctima estaba reparando la llanta de su moto, y supuestamente llegaron los acusados y un desconocido, Alemán lo habría amenazado con un arma blanca para luego conminarlo a entregar todo, pero el afectado dijo: “No ando nada”, pero de todos modos el otro imputado se habría apoderado de la caja de herramientas. La defensa, David Acevedo, pidió medidas alternas a la prisión para los señalados tomando en cuenta de que a éstos no les ocuparon arma alguna ni atentaron contra la vida de nadie. El juez suplente Octavo Penal de Audiencias admitió las pruebas, programó el juicio para el 25 de julio y les decretó medidas cautelares alternas.



Botellazo con “una rubia con sabor”



El juez suplente Octavo Penal de Audiencias, José Galeano, remitió a juicio oral y público a Edwin López y Eliécer Jordano Cárdenas, quienes fueron acusados por lesiones en perjuicio de Javier Francisco Pavón Castellón. El 14 de junio, el afectado estaba tomando licor con sus amigos en el bar “Norvi”, en un barrio capitalino, cuando supuestamente Cárdenas le dio un botellazo en la cabeza con “una rubia con sabor”, provocándole lesiones que sanarán en pocos días y dejarán cicatriz permanente no visible. Agrega la acusación que cuando la víctima estaba inconsciente en el piso, el otro acusado aparentemente lo golpeó en la cara, cuerpo y espalda. La autoridad judicial decidió mantener a los imputados bajo medidas cautelares no gravosas.



Caen dos por asesinato y homicidio frustrado

La fiscal auxiliar Evelin Ávila presentó acusación en el Juzgado Octavo Local Penal en contra de Nelson Ismael Muñoz Videa, de 25 años, quien cayó preso porque cuando la Policía llegó a allanar su casa en busca de evidencias para esclarecer el asesinato de una joven en las cercanías del Mitrab, le encontraron un arma “hechiza” y un machete de 43 centímetros de largo por cinco de ancho. Por el momento, Muñoz sólo está acusado por portación ilegal de arma, delito que según la Fiscalía ocurrió el 17 de junio, cuando la Policía llegó a su casa, en el barrio San José, y encontró sobre el ropero de su cuarto el machete y un arma con un tornillo de 11 centímetros, como aguja percutora. El sospechoso está detenido en la Dirección de Auxilio Judicial, pero de antemano se sabe que saldrá libre porque la Fiscalía solicitará en la audiencia preliminar que se le decreten medidas alternas a la prisión. La Policía también remitió ante la juez Cuarto Penal de Audiencias a otro de los sujetos que estuvieron involucrados en el robo con intimidación y lesiones del que fue víctima Joe López, hermano del periodista Wilmor López. Se trata de Enrique Balmaceda o Enrique Baltazar. El sospechoso, originario de Matagalpa, “cayó” por otro robo con intimidación. Por este crimen hay dos prófugos más y una tercera persona está en prisión a la espera de juicio oral y público programado para el 21 de julio.



Pena mínima para asesinos de cambista

Después de más de 15 días esperando sentencia, Francisco Javier Quintero Mejía y Guillermo Antonio Maltez Icaza fueron condenados a la pena mínima de 21 años de presidio cada uno por robo con intimidación agravado por la muerte del cambista Henry Antonio Úbeda Cruz. Úbeda fue muerto a tiros el 20 de agosto del año pasado, en una calle del Reparto Los Robles, donde acostumbraba vender y comprar dólares y fue despojado 4 mil dólares y tres mil córdobas. Aunque el juez tiene que valorar los atenuantes y los agravantes a la hora de dictar sentencia, tanto la fiscal Zeyla Buitrago como los abogados Pablo Antonio Leiva y Bismarck Quezada coincidieron en decir que los imputados se merecían la pena mínima que existe para el delito de robo con intimidación agravado. Pero los sentenciados aún tienen esperanza, porque el fallo del juez técnico es apelable.