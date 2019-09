Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

25 Junio 2008 |

7:58 p.m. |

END

Ladrón fractura a dama sexagenaria

Tania Goussen / CARAZO

Cristina Aburto Sánchez, de 63 años, se dirigía a su vivienda, en el barrio La Cruz de Guadalupe, cuando fue impedida de continuar avanzando por Isaac Antonio Cordero Hernández, de 21 años. El joven, cuchillo en mano, la intimidó, la despojó de su bolso donde portaba mil córdobas, credenciales personales y fármacos que recién había comprado para sus problemas de salud. Al oponerse la víctima, el malandrín le propinó un manotazo que la botó y le provocó dislocación y fractura del omoplato derecho.



“Amigos de lo ajeno” al acecho

Tania Goussen / CARAZO

Las noches en el centro de Jinotepe se han tornado inseguras. Así lo confirma la denuncia en la Estación Policial de Jinotepe de Franklin González Narváez, quien fue intimidado por siete sujetos armados de puñal, en el sector del Parque Central, para despojarlo de sus prendas personales. Afortunadamente, para la víctima, al momento del atraco, pasaba una patrulla policial y después de la persecución capturó en el barrio San Martín a los individuos identificados como Humberto González, Ronald Estrada, Danilo Espinoza, Edwin Guadamuz, Ever Lenín, Mauricio Samuria y Luis Calderón, quienes pasarán a la orden del juez competente por haber cometido el ilícito de robo con intimidación frustrado.



Con marihuana en las manos

Tania Goussen / CARAZO

La Policía Nacional del municipio de San Marcos, al momento que realizaba patrullaje en la segunda rotonda de Covisama, interceptó a la joven Herrieth Norori Larios, de 28 años, y al registrarla le encontraron en las manos una bolsa plástica con 13.4 gramos de marihuana. Además, le ocuparon un celular y la bicicleta en que se transportaba para vender los estupefacientes. Herrieth fue trasladada a las cárceles preventivas de Jinotepe y en las próximas horas pasará a la orden del Ministerio Público.



Veloz atraco a panadería

Lésber Quintero / RIVAS

La Policía no ha podido dar con el paradero de cuatro sujetos hasta hoy desconocidos, que realizaron la noche del pasado viernes un espectacular robo a una reconocida panadería de la ciudad de Rivas, de donde se llevaron cerca de ocho mil córdobas que se habían recolectado en caja, producto de la venta del día. El robo ocurrió en la panadería “Ballesteros número tres”, ubicada de Radio Rumbos, 300 metros al lago, sobre la carretera hacia el municipio de San Jorge. La propietaria del negocio, Ofelia Narváez Medrano, indicó que el asalto se dio cinco minutos después de la nueve de la noche, cuando se dedicaban a cerrar el establecimiento. De acuerdo con doña Ofelia, ella acostumbra cerrar el negocio a las nueve de la noche, y el día del robo, cuando tres empleados estaban cerrando el local, cuatro sujetos encapuchados y armados de pistola ingresaron por el portón trasero, tras cortar una cadena.



Los bandidos entraron al patio de la panadería e inmediatamente se trasladaron al local donde funciona la venta de repostería y bebidas, y lo primero que hicieron fue encañonar a la cajera, y otro apuntó al cuidador Pedro Medrano Obando y a la joven que despachaba, en tanto otro sacaba el dinero de caja. Tras tomar hasta el último córdoba, los delincuentes se marcharon del lugar. Cabe señalar que un punto a favor de los antisociales es que el cuidador estaba desarmado y según doña Ofelia, ahora se verá obligada a dotar de un arma de fuego a su vigilante. La propietaria a la vez detalló que el asalto lo realizaron en menos de cinco minutos, ya que según ella, una de las empleadas de la panadería que iba saliendo de su hora laboral observó a los antisociales cuando ingresaban por el portón trasero e inmediatamente le llegó a avisar a su casa, ubicada a dos cuadras de la panadería, y puso al tanto a la Policía, pero cuando los oficiales llegaron, no hallaron ni pistas de los asaltantes.