Libre futbolista acusado de violar a su novia

Una resolución emitida por los magistrados del Tribunal Regional de Apelaciones con sede en Estelí, benefició al jugador del equipo de fútbol Real Estelí, Elmer Antonio Mejía Rodríguez, quien dos semanas antes había sido declarado culpable por la violación a una adolescente con la que al parecer estuvo vinculado sentimentalmente.



Mejía Rodríguez, nacido en la capital de Honduras, enfrentó el proceso en libertad condicional, no obstante desde, el día del juicio fue llevado a la cárcel.



Supuestamente, el jugador tuvo un noviazgo secreto con la adolescente durante varios meses, hasta en marzo de este año, cuando ella le pidió que la acompañara desde la biblioteca pública hasta cerca de la casa de sus padres, en esta ciudad.

No obstante, en el camino ella habría cambiado de parecer, y pidió al jugador que la llevara a donde él vivía, y ya solos los dos, sostuvieron relaciones sexuales. El abogado Kenneth Guardado, defensor del jugador, señaló que el proceso estuvo viciado y lleno de una serie de nulidades legales.



El jurista argumentó sus puntos de vista, ya que la muchacha aseguró que el jugador sostuvo relaciones sexuales con ella en dos oportunidades (en marzo y abril) y en la misma casa.

El procesado, en su momento, pidió un juicio oral de derecho, es decir, sin tribunal de jurado, por lo que correspondió a la juez de Distrito Penal de Juicio, Elízabeth del Carmen Corea Morales, escuchar los alegatos y emitir su veredicto.



Según Guardado, hubo nulidades en el proceso y el juicio, por lo que introdujo un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, y los magistrados de la Sala Penal emitieron una resolución a favor del jugador. Ante este fallo, la familia de la joven se mostró molesta.



Magistrado: No hubo favoritismo



El doctor David Moreno Cardoza, magistrado del Tribunal de Apelaciones, señaló que esa instancia consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público para condenar a Elmer Mejía no estaban calificadas, pero aclaró que no por ser Elmer un jugador reconocido, se toma esta decisión, sino que fue visto como cualquier otro ciudadano.



“Las pruebas fueron insuficientes, porque en verdad se trató de una relación consentida, y supuestamente la muchacha ya es mayor”, resaltó otra fuente del Tribunal, que citó que incluso el Ministerio Público ni siquiera probó legalmente la edad de la menor. Mejía no fue dejado en libertad a lo inmediato.