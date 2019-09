Una víctima con dos identidades

Las publicaciones de los medios de comunicación contribuyeron a establecer con certeza la identidad de la joven Rosa Emilia Martínez Centeno, de 20 años, originaria de San José de Bocay, Jinotega.



Rosa Emilia, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital “Lenín Fonseca”, con un trauma craneal severo, fue reconocida por María Martínez Centeno, quien la quedó esperando el pasado domingo.



Todo hacer indicar que Rosa Emilia Martínez, al momento de la tragedia, se dirigía a Batahola Norte, a la casa donde su hermana, María, trabaja como empleada doméstica.



La confusión con la identidad de Rosa Emilia Martínez surgió cuando le encontraron en sus pertenencias una carta de recomendación a nombre de Mireya Mairena Rizo.



La cabeza de la joven fue rozada por las llantas traseras de un autobús de la ruta 114, al perder pie cuando bajaba de la unidad, en la parada ubicada frente a la nueva sede de la Embajada de los Estados Unidos, en el kilómetro seis de la Carretera Sur.



El doctor Néstor Jirón dijo que pese a la gravedad del trauma craneal, la joven ha mejorado su estado de salud, pero todavía no está fuera de peligro. “Ella ingresó el domingo por la tarde, en estado de coma, y el martes salió de ese estado y no necesita del ventilador para respirar”, destacó el galeno.



A las autoridades policiales y hospitalarias les había resultado extraño que dos días después de estar en el hospital no hubiera aparecido ningún familiar de la joven, pero al parecer se debía a la confusión de identidades, lo que al final se resolvió.



Las autoridades policiales de la Estación Dos están pidiendo la colaboración de los pasajeros del autobús del cual cayó la joven accidentada para que brinden su testimonio y se esclarezcan las circunstancias en que ocurrió el caso.