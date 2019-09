Niña violada a pocos metros de su madre

MATAGALPA



A pocos metros de donde se encontraba su madre, fue violada una pequeña de seis años por su ex padrastro, quien había llegado a la casa para pedir la reconciliación.



Por violación en prejuicio de su entenada fue detenido el sujeto de iniciales B.J.O., de 28 años, quien fue denunciado por su ex compañera de vida ante las autoridades policiales del municipio de Rancho Grande.



La señora de iniciales M.R.Q., residente en la comarca El Comején, dijo que estaba en su casa cuando a eso de las ocho de la noche llegó su ex marido, quien como angelito, en una actitud de arrepentimiento, le pidió perdón para que regresara con él, “porque todavía la quería”, ya que no podía olvidar los momentos que pasaron juntos.



La mujer respondió que no y le pidió que mejor se marchara de la casa. De inmediato, para no seguir viendo la cara a su ex, M.R.Q. salió al patio, pero dejó a la niña sola en el cuarto y a B.J.O. en la casa.



Una hora después, debido a que el sujeto no se marchaba, la madre se extrañó al escuchar llorar a su niña, por lo que entró y la sacó, pero intuyó que algo había ocurrido, y se dirigió a la Policía, para que los agentes fueran a sacar a B.J.O., porque no se quería ir.



En la Delegación de Policía, la niña le dijo a su mamá que B.J.O. le había tocado sus partes íntimas y que le dolía, por lo que la pequeña fue remitida al Centro de Salud de la localidad, donde el médico determinó que había desgarramiento de himen por penetración de dedos, por lo que la madre de inmediato denunció al sujeto por violación.





Extorsionan a tía y a sobrina

Asimismo, la Policía del municipio de San Isidro investiga quiénes son los antisociales que están tratando de extorsionar y amenazan a la señora María Luisa Mendoza González, de 38 años, y a su sobrina de ocho años.



Mendoza González se presentó ante la Policía a denunciar que le dejaron una nota debajo de la puerta de su casa, en la que le manifestaban que para el 29 de junio debía dejar en el portón trasero del estadio municipal 15 mil córdobas envueltos en cuatro bolsas plásticas, las que debía de marcar con una X, aseguró la denunciante.



Lo peor, aseguró la angustiada mujer, es que los autores del escrito le advierten que si ese dinero no estaba a las ocho de la mañana de esa fecha, la que “pagaría” las consecuencias sería su sobrina de ocho años, por lo que pide a la Policía que investigue y dé con el paradero de los extorsionadores, finalizó.