Breves judiciales Lizbeth García

26 Junio 2008 |

9:03 p.m. |

END

Noviazgo llega a juzgado, pero sin boda

El noviazgo de Ilish Luis Manuel Flores Donaire, de 22 años, con una quinceañera terminó en los juzgados, pero no precisamente en lo civil para la boda, sino en lo penal, con una acusación por la supuesta autoría del delito de estupro, causa que fue admitida por el juez suplente Segundo Penal de Audiencias, quien le decretó al “novio” medidas alternas a la prisión. En el escrito acusatorio que la fiscal Fabiola Mendoza presentó se detalla que en marzo de 2007, en Batahola Norte, la parejita empezó a “jalar” con permiso de la madre de la quinceañera, quien estaba ilusionadísima porque, aparentemente, el novio cada vez que podía, le declaraba su amor diciéndole que “estaba enamorado” y “quería iniciar una familia”, para lo cual obviamente debían tener relaciones sexuales, y en junio de 2007, por la supuesta insistencia del acusado, la víctima decidió dejar de lado su argumento de “no estoy preparada” y accedió a tener relaciones carnales. Agrega la acusación que a partir de ese momento, la víctima ya no tuvo paz, porque su novio la celaba y quería controlarle hasta la ropa, salidas y amigos. El 28 de agosto, agrega el escrito, la víctima descubrió que estaba embarazada y hoy es madre de un bebé, pero se separó del papá de la criatura por su actitud violenta “y sus falsas promesas”. El señalado comentó extrañado en voz alta “que todo fue con consentimiento”.



Prisión para “España”, “Chupeta” y “Berthana”



El juez suplente Segundo Penal de Audiencias decretó la prisión preventiva para Eddy Francisco Vanegas, alias “España”, de 26 años; Bertha Adilia Sánchez, “La Berthana”, de 46, y Jorge Luis García, “Chupeta”, de 30, acusados por la supuesta autoría de un robo con intimidación de 500 córdobas, un radio y un taxi que aparentemente no se llevaron porque no arrancó. La fiscal Fabiola Mendoza relató ante la autoridad judicial que los hechos acusados ocurrieron el 24 de junio, a la una de la madrugada, en la Zona Cuatro de Ciudad Sandino, donde “La Berthana” le hizo parada al taxista David Antonio Aráuz, para que la llevara a la “Plaza de Los Cabros”, pero en ese mismo momento los otros acusados pidieron que los llevara al mismo lugar. A la altura de los semáforos del mercadito, “Chupeta” sacó un cuchillo y se lo colocó al taxista en el cuello por detrás, momento en que “La Berthana”, quien iba en el asiento del pasajero, adelante, también sacó un cuchillo y se lo colocó en las costillas al obrero del volante y le dijo: “Esto es un asalto”, y por último, “España” le habría colocado una pistola en la sien derecha para obligarlo a llevarlos a la Zona 11, donde lo bolsearon, le arrancaron al taxi el radio-estéreo valorado en 2,200 córdobas y huyeron al ver que el vehículo no arrancaba.



Caen dos por asesinato y homicidio frustrado

La fiscal auxiliar Evelin Ávila presentó acusación en el Juzgado Octavo Local Penal en contra de Nelson Ismael Muñoz Videa, de 25 años, quien cayó preso porque cuando la Policía llegó a allanar su casa en busca de evidencias para esclarecer el asesinato de una joven en las cercanías del Mitrab, le encontraron un arma “hechiza” y un machete de 43 centímetros de largo por cinco de ancho. Por el momento, Muñoz sólo está acusado por portación ilegal de arma, delito que según la Fiscalía ocurrió el 17 de junio, cuando la Policía llegó a su casa, en el barrio San José, y encontró sobre el ropero de su cuarto el machete y un arma con un tornillo de 11 centímetros, como aguja percutora. El sospechoso está detenido en la Dirección de Auxilio Judicial, pero de antemano se sabe que saldrá libre porque la Fiscalía solicitará en la audiencia preliminar que se le decreten medidas alternas a la prisión. La Policía también remitió ante la juez Cuarto Penal de Audiencias a otro de los sujetos que estuvieron involucrados en el robo con intimidación y lesiones del que fue víctima Joe López, hermano del periodista Wilmor López. Se trata de Enrique Balmaceda o Enrique Baltazar. El sospechoso, originario de Matagalpa, “cayó” por otro robo con intimidación. Por este crimen hay dos prófugos más y una tercera persona está en prisión a la espera de juicio oral y público programado para el 21 de julio.



Pena mínima para asesinos de cambista

Después de más de 15 días esperando sentencia, Francisco Javier Quintero Mejía y Guillermo Antonio Maltez Icaza fueron condenados a la pena mínima de 21 años de presidio cada uno por robo con intimidación agravado por la muerte del cambista Henry Antonio Úbeda Cruz. Úbeda fue muerto a tiros el 20 de agosto del año pasado, en una calle del Reparto Los Robles, donde acostumbraba vender y comprar dólares y fue despojado 4 mil dólares y tres mil córdobas. Aunque el juez tiene que valorar los atenuantes y los agravantes a la hora de dictar sentencia, tanto la fiscal Zeyla Buitrago como los abogados Pablo Antonio Leiva y Bismarck Quezada coincidieron en decir que los imputados se merecían la pena mínima que existe para el delito de robo con intimidación agravado. Pero los sentenciados aún tienen esperanza, porque el fallo del juez técnico es apelable.