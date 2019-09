Ola de raterillos azota Jinotega

JINOTEGA



Al menos seis robos en todas sus modalidades reporta a diario la Policía de Jinotega, aunque los robos con fuerza se ubican de primero entre las actividades delictivas que afectan a la población de este departamento, según reveló la vocera de ese órgano castrense, subcomisionada Junieth Margarita Cano.



La vocera policial comentó que existe “una gran preocupación por las cifras. En los últimos días hemos comprobado la ocurrencia de 20 robos, la mayoría cometidos en el casco urbano de Jinotega, por tres grupos delincuenciales”. Agrega que pese a los esfuerzos de las autoridades por esclarecer estos hechos, “hay un fenómeno: la mayoría de éstos son cometidos por adolescentes que quedan en libertad”.



Asimismo, Cano señala que en poco tiempo, a través del trabajo operativo, han esclarecido 13 casos que fueron cometidos por tres grupos, entre los que ya se tiene la identidad completa de sus integrantes, todos con edades comprendidas entre los 15 y 17 años.



Entre los grupos está uno liderado por un jovencito apodado “El Monstrito”, residente del barrio “Germán Pomares”, y otro que dirige igualmente un adulto con el alias de “Juan Chaya”, quien utiliza a un menor que viste de uniforme para cometer sus fechorías.



La Policía, según Cano, detuvo a un tal “Ñaca-ñaca” y a un compinche de éste, pero días más tarde fueron puestos en libertad por el judicial competente.



Respecto al modus operandi de los distintos grupos focalizados en la ciudad, la vocera policial aseveró que ellos tocan las puertas de las casas y si les abren, preguntan por alguien que no existe, y si no les abren, utilizan cualquier objeto para violentar candados o cerraduras de las puertas.



Al comienzo, estos transgresores de la ley robaban prendas y dinero utilizando los horarios diurnos, pero fueron ascendiendo hasta robos de electrodomésticos que les fueran fáciles de cargar, como DVD, TV y computadoras portátiles.



Al momento de la captura se recuperaron varios artefactos eléctricos, así como más de 60 mil córdobas en prendas de oro, las que habían vendido a sus “topes”.



La subcomisionada Cano le hizo un llamado a la población a no dejar las viviendas solas, y si van a salir, dejarlas bien aseguradas para evitar que los “amigos de lo ajeno” se aprovechen.