La “Nahomi” ya está en libertad

Eduviges del Carmen Blanco, de 40 años, conocida como “Nahomi”, quien está acusada por supuestamente reclutar mujeres para llevarlas a prostituirse a Guatemala, quedó en libertad desde el miércoles por vencimiento de término.



La Defensoría Pública informó que el juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, liberó a la acusada porque tenía cinco meses de estar detenida sin que se celebrara juicio oral y público. El Código Procesal Penal establece que en los juicios donde haya personas detenidas, el plazo para celebrar juicio y dictar sentencia no debe exceder los tres meses.



En todo el período que Blanco estuvo detenida, hubo dos interrupciones de término por fuerza mayor porque por diversas razones el juicio nunca se celebraba.



Este miércoles, el juez Cortés convocó a juicio, pero de los nueve precandidatos a miembros de jurado, tres estaban enfermos y uno fue recusado, por lo que no fue posible completar a las seis personas que se requieren para conformar un tribunal de jurados.



A petición de la Defensoría Pública, el juez le revocó la prisión a la acusada, pero le ordenó que no saliera de su casa ni de Nicaragua, hasta que se celebre el juicio, el dos de julio.



Los hechos por los que “Nahomi” será juzgada ocurrieron el 21 y 22 de marzo del año pasado, cuando la acusada supuestamente le ofreció trabajo para ir a traer mercadería a Guatemala a tres mujeres nicaragüenses, incluyendo a una menor de 17 años, a quien la señalada le habría facilitado una cédula falsa para que pudiera viajar, pero estando allá todas las víctimas descubrieron que en lo que iban a trabajar era en prostitución.