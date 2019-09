Horrible desenlace

T Sujeto mató a su joven esposa de tres estocadas en el pecho, frente a sus dos niñas, a una de las cuales había violado

T Mas tarde murió él también, al parecer por un infarto, aunque se temía envenenamiento

José María Centeno

EL RAMA



Un hecho trágico ocurrió en esta ciudad, cuando el endemoniado sujeto Lucas Pascual Romero Sáenz, de 53 años, asesinó de tres puñaladas en el pecho a su compañera de vida, Yessenia del Socorro Cisneros Ramos, de 35, con quien había procreado dos niñas.



Los hechos ocurrieron a las siete de la noche del jueves 26 de junio, en el barrio Villa Enap, de esta ciudad, cuando el individuo interrumpió la calma de los vecinos al provocar gritos desesperados de su mujer tras propinarle una estocada en el pecho, mientras sus dos niñas lloraban aterrorizadas, al verlo cometer el crimen. Según las autoridades policiales, se presume que el crimen fue una venganza, ya que este mismo individuo en varias ocasiones violó a su hija de 11 años.



Un mes atrás, la mujer descubrió la bochornosa acción de Lucas Pascual, que abusó de su hija, por lo que lo denunció ante la Policía Nacional. El sujeto huyó y desde ese momento era perseguido y circulado por la justicia.





Apareció sólo

para matarla

Según los familiares y vecinos, en muchas ocasiones Yesenia contó a sus amistades que su hombre la llamaba pidiéndole perdón y que se fuera con él. A cambio le prometía que no volvería a realizar lo que había hecho con su hija, pero nunca le decía dónde estaba.



Fue hasta el jueves que a las siete de la noche apareció Romero Sáenz, sólo para matar a Yesenia. “Nos sorprendió ese momento”, expresaron los vecinos, porque había fallado el flujo de energía eléctrica y de pronto se oyeron los gritos alarmantes de una mujer y de las dos niñas.



“Cuando fuimos a ver, sólo hallamos a Yessenia en las gradas de la entrada de su casa, ensangrentada y tirada en el piso. Las dos niñas llorando y el hombre se habían ocultado en la oscuridad, por un breve corte de energía”, testificaron los habitantes del sector, muy alarmados.





Convulsiona en la cárcel

Treinta minutos después, la Policía Nacional puso tras las rejas al asesino, quien tendría que responder por el asesinato en contra de su mujer y la violación en contra de su hija de 11 años.



Pero la mayor sorpresa estaba por ocurrir, pues en la celda donde lo habían metido, los demás reos que allí se encontraban vieron a Lucas Pascual en mal estado, y gritaron a los oficiales para que lo llevaran al hospital, porque estaba vomitando espuma y convulsionaba.



Los oficiales, al oír la insistencia de los demás reos, se fueron a asomar y confirmaron que el reo estaba convulsionando. De forma inmediata le avisaron al jefe de turno y éste orientó que lo trasladaran a la mayor brevedad posible al centro asistencial que dista a siete kilómetros de la delegación policial.



No obstante, cuando faltaba aproximadamente un kilómetro para llegar, el reo expiró. Según el médico de turno, Marvin Obregón, aparentemente no hay signos de envenenamiento ni golpes físicos en el cuerpo de Romero Sáenz, por lo que se presume que lo fulminó un infarto.



Obregón sugirió que por no encontrarse en el municipio ninguno de los dos médicos forenses, lo más correcto era llevarlo al Instituto de Medicina Legal, de Managua, para que le realicen los exámenes correspondientes y así se diagnostiquen las causas de su muerte.



El comisionado mayor Tomás Enrique Bárcenas Zapata, jefe de la delegación policial de El Rama, ordenó se enviara el cuerpo al IML, para aclarar las circunstancias de la muerte de Lucas.



A las 12 del mediodía de ayer, el cuerpo del parricida ingresó al IML, en tanto la población rameña continúa consternada ante la tragedia nunca vista en esta ciudad, donde quedan dos niñas en la orfandad y una triste historia que lamentar.