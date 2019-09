Como en la fábula del mentiroso, a quien nadie le creyó cuando en realidad iba ser atacado por el lobo, a Jerónimo Marcelino Córdoba Mayorga no le creen ni en la pila bautismal, porque para estafar a la gente aparentemente se cambia el nombre



ESTELÍ



Cuando la Policía capturó por estafa a Jerónimo Marcelino Córdoba Mayorga, dijo que se llamaba Mauricio, pero cuando los agentes del orden lo registraron, le encontraron dos identificaciones a nombre de Rafael Muñoz Tercero y Francisco José Mendoza Niño.



Pero sea cual fuere su nombre, ahora “el hombre de los mil nombres y una estafa” está a la orden de las autoridades, para responder por los múltiples engaños que le achacan.



Córdoba Mayorga fue denunciado por estafa en perjuicio de varios segovianos, entre los que se cuenta un taxista de la ciudad de Ocotal, que “rompió” la racha del estafador al seguirlo y capturarlo.



El taxista es Víctor Iván Espinoza Espinoza, de 36 años, quien denunció ante las autoridades policiales estelianas que en el momento en que realizaba sus labores, en el barrio 26 de Septiembre, de Ocotal, el sospechoso lo abordó y le pidió que lo trasladara a Estelí.





Engañaba con su “labia”



Después de conversar, taxista y pasajero arreglaron el viaje por 140 córdobas, pero al llegar a la ciudad de Estelí, procedentes de Ocotal, cabecera departamental de Nueva Segovia, el supuesto estafador le dijo al obrero del volante que no andaba dinero en moneda nacional (córdobas).



Luego, le pidió que lo llevara a un reconocido establecimiento comercial, donde supuestamente iba a comprar una camioneta, pero que antes le prestara 250 córdobas y que le regresaría 500 por el “volado”.



Luego el timador le pidió al taxista que lo llevara al mercado “Alfredo Lazo”, de esta ciudad, para comprar verduras, lugar donde nuevamente le pidió que le prestara otros 250 córdobas porque le regresaría otros quinientos.



El taxista, tentado por la oferta, accedió, pero todo era parte del truco, porque luego el timador salió del centro de compras a toda prisa y abordó otro taxi. El afectado, que seguía cada uno de sus movimientos, le dio alcance, lo tomó por el cuello, y en compañía de unos amigos lo entregó a la Policía, a la vez que recuperó parte del dinero que le había prestado.



Según las autoridades, el elemento es originario de la ciudad de Chinandega, y al momento de la requisa la Policía le encontró varios carnés falsos.



El peligroso estafador fue identificado preliminarmente como Jerónimo Marcelino Córdoba Mayorga, pero las investigaciones desarrolladas por el grupo de detectives de la entidad de seguridad y orden público revelaron que el sospechoso tiene al menos cuatro identidades.



El teniente Abel Antonio Herrera, portavoz de la Policía de Estelí, señaló que la Policía sospecha que el detenido tiene en su haber otras acciones delictivas, y llamó a los segovianos a presentarse a la delegación policial de Estelí para reconocerlo e interponer denuncia formal en caso de que los haya estafado.



Exhortó a las personas que laboran prestando servicios a determinados sectores, que no se dejen llevar por ofertas atractivas, porque al final siempre resultan ser una estafa.



De todas formas, ya las autoridades estelianas diseñaron un plan especial para capturar a otros delincuentes que han cometido otras estafas utilizando diversos trucos.





Confiesa, “pero se siente limpio”



Durante “su estancia” en prisión, Córdoba Mayorga brindó una entrevista a los periodistas y reconoció “el error” cometido, sin embargo, dijo que “se siente limpio de conciencia”, porque no ha golpeado ni matado, y si intentó estafar al taxista, el delito no lo consumó, aclaró.



El estafador dice que es conductor profesional de todo tipo de vehículos, pero no explicó por qué prefiere las estafas.



Y en lo que parece ser el colmo de un estafador, Córdoba Mayorga acusó al taxista que lo denunció por haberle “robado” los 750 córdobas que andaba en sus bolsillos.



Con cinismo marcado, señaló que el dinero que le quitó con engaños al taxista “se lo devolvió con intereses”, una vez que fue descubierto por éste.



Pese a su confesión, el supuesto estafador dijo “que es la primera vez” que comete ese tipo de delito, pero él lo califica como “simple desmán”.



Aseguró que cometía tales actos “porque no tiene trabajo”, y como siempre, sacó a relucir el viejo argumento de los delincuentes: “Estafé porque mi madre está grave y tengo que conseguir dinero”.



Explicó que vive en la ciudad de Chinandega, del colegio “María Auxiliadora”, cuatro cuadras al sur y media abajo, aunque “no se acordaba” del nombre del barrio.





Con “olor” a brujería

La Policía también le encontró al sospechoso varios objetos y sustancias raras, con los que al parecer hacía “brujerías” para atontar a sus víctimas.



En una bolsa donde guardaba una agenda con varios números telefónicos y direcciones de correos electrónicos, el acusado portaba dos carnés de identificación falsos.



En un carné con el membrete del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, con supuesto número de asegurado 219455, tiene una foto donde se identifica como Francisco José Mendoza Niño.



En el otro documento se hace llamar Rafael Muñoz Tercero, supuesto jefe del área laboral y transporte de una entidad denominada “Misión Internacional de Ayuda a Ancianos y Adolescentes”.



Este carné tiene una bandera de los Estados Unidos y una serie de numeraciones, pero todo hace indicar que el hombre aparentemente robaba documentos de identidad de otras personas y luego les colocaba su fotografía.



La Policía aún investiga el nombre del sospechoso, pero lo cierto es que podría ir a parar al Sistema Penitenciario de Estelí, donde los nombres son lo que menos importa, porque lo valioso es reconocer que se ha cometido un delito y tener el propósito de enmendarse.