Desastre y pleito “encementados”

Un herido, cuantiosos daños materiales y pérdidas económicas dejó como resultado el accidente que se produjo ayer al mediodía, en el kilómetro 17 de la Carretera Panamericana Sur, cuando al furgón cargado con cemento le fallaron los frenos.



César David Somarriba Reyes, de 32 años, fue trasladado por una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense hacia el Hospital “Antonio Lenín Fonseca”. Según uno de los paramédicos, el muchacho iba en estado crítico.



El policía José Mojica manifestó que Somarriba le hizo de seña que iba sin frenos, por lo cual decidió seguirlo. En pocos segundos el furgón placas M 008-914, rastra 033-413, se estrellaba contra un árbol, y las 550 bolsas de cemento se esparcieron en el pavimento.



“Cuando llegué, lo miré atrapado. Le pedí al conductor de un vehículo particular que me ayudara a trasladarlo al hospital, pero nos encontramos a la ambulancia y lo pasamos. Esta carretera es peligrosa y –-con un vehículo-- sin frenos... de milagro está vivo”, relató el policía Mojica.



El buen samaritano que primero trasladó a la víctima se identificó como Ramón Aburto Rivas, quien conducía el camioncito azul, placas M 079-599, y se dirigía de El Crucero hacia el Mercado Oriental.



En el lugar del accidente se armó una trifulca cuando ayudantes de la empresa Transportes Conde trataron de evitar que vecinos de la comarca Monte Fresco se llevaran el cemento en baldes, sacos, panas y hasta carretones, para trasladarlo a sus casas.



“La gente se aprovecha de las dificultades... tratamos de recoger el cemento, pero ellos se estaban peleando con los ayudantes, sacaron machetes, palos piedras y se tuvieron que ir (los ayudantes)”, declaró uno de los afectados.



Según uno de los dueños del cargamento, Somarriba salió de San Rafael del Sur con 550 bolsas de cemento y el destino final era Santo Tomás, Chontales. Agrega “es una gran pérdida, cada bolsa de cemento cuesta 180, son como 100 mil córdobas”.



Hasta disparo hubo...



Debido al escándalo que se originó por el cemento esparcido en la carretera, el agente policial Cristian Betancourt tuvo que accionar su arma de reglamento e hizo un disparo preventivo al aire.



“Hasta a mí me agredieron, me tiraron una piedra en la rodilla, en la espalda, todo porque ellos –-los vecinos de Monte Fresco—- se estaban llevando el cemento y el dueño les decía que no”, dijo el policía Betancourt. Rosa Argentina Aguirre dijo que a su hermana, Claudia, la agredieron, y opinó que el cemento estaba en la calle y no tenía dueño.



“Uno de los dueños nos disparó. Pasé y miré, pero si nos han hecho algo, no se queda así, somos bastante -–gente-- y nos íbamos a defender”, aseguró Aguirre.



Agentes de Tránsito de la Tercera Delegación llegaron al lugar a realizar las investigaciones del caso.