Asesinado frente a su padre

MATAGALPA

Un joven de 20 años fue asesinado de dos balazos de pistola que le propinó Yáder Espinoza Gutiérrez, quien posteriormente huyó, según la denuncia interpuesta por el padre de la víctima, Salvador Gutiérrez Sequeira.



El hecho sangriento se registro cuando don Salvador se dirigía a su casa, en la comarca El Pijibay, ubicada a unos kilómetros del poblado de Puerto Viejo, municipio de Waslala, a eso de las siete de la noche. En ese momento padre e hijo fueron interceptados por tres sujetos, entre los que pudieron reconocer a Yáder, quien sin decir palabra alguna se acercó a su hijo, Andrés García Castellón, de 20 años, como si fuera a saludarlo, pero de pronto sacó una pistola y disparó en su contra, aseguró el padre de la víctima.



Los disparos impactaron en el pecho de Andrés, quien murió de forma instantánea, mientras el autor del crimen huyó junto a sus dos compinches, mientras el cuerpo del campesino era levantado por sus familiares, para darle cristiana sepultura.



Don Salvador aseguró desconocer las causas que movieron a Yáder a terminar con la vida de su hijo, por lo que pide a las autoridades policiales que capturen al homicida.



Ahogados en estado de ebriedad

Otro que perdió la vida, pero al caer de un puente a un río, fue el jinete Norvin Urbina Salgado, quien con sus buenos tragos entre pecho y espalda pasaba por el lugar con su caballo. De pronto cayó un rayo que asustó al animal y lanzó por el aire a Norvin, quien cayó al río, que a esa hora estaba crecido, donde ya no pudo salir con vida.



Vecinos y familiares se presentaron al lugar y trataron de rescatar con vida a Norvin, pero todo el esfuerzo fue en vano, ya que cuando lograron sacarlo, ya había muerto, por lo que su cuerpo fue trasladado por sus familiares a su casa para darle cristiana sepultura.



Otro que perdió la vida en la comarca Wanawana, municipio de Paiwas, Región Autónoma del Atlántico Sur, es el ciudadano Evaristo Garzón Montenegro, de 20 años, quien según la Policía, también iba tomado de licor y trató de cruzar en su caballo el río El Tigre, pero como éste estaba lleno fue arrastrado con todo y bestia, y pereció ahogado.



Vecinos del lugar trataron inútilmente de rescatarlo con vida, por lo que apenas pudieron impedir que el cuerpo desapareciera en el caudal, y tras recuperarlo, lo entregaron a sus familiares.



La Policía confirmó que hubo imprudencia de parte de Garzón, pues algunos vecinos le advirtieron que no se metiera al río porque estaba lleno, pero éste no hizo caso y se lanzó a las aguas, donde pereció.