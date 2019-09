Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

01 Julio 2008 |

6:40 p.m. |

END

Justicia por su muerto

Yelba Tablada / TECOLOSTOTE, BOACO

Familiares de Bernardino Bravo González, asesinado en 2006 en una cantina del poblado de Tecolostote, clamaron justicia y que se le aplique todo el peso de la ley al presunto criminal, identificado como Francisco Emilio Castro. Rola en el expediente judicial que el estanco de mala muerte, propiedad de la señora Martha Huete fue el sitio perfecto para que Francisco Emilio le asestara, con una pistola 3.57, varios impactos de bala a Bravo. Después del crimen, el presunto asesino huyó, pero producto de las investigaciones, agentes de Inteligencia de la Policía de Boaco, en coordinación con la de Nueva Guinea, hicieron efectiva la captura de Castro. Tras remitir al detenido a las cárceles preventivas de Boaco en el término establecido por la ley, el Ministerio Público acusó a Francisco Emilio, y en la audiencia inicial el judicial que conoció la causa le dictó prisión preventiva. Al cumplir la acusación con todos los requisitos que exige el Código Procesal Penal, el judicial programó el juicio oral y público para el seis de julio del año en curso. Los dolidos familiares recordaron que años atrás Francisco Emilio Castro supuestamente mató a otra persona y en ese entonces el juez de Boaco lo dejó en libertad, argumentando que la actuación del procesado fue en defensa propia.



“Chatarrero que entre, lo mato”

Yelba Tablada / ACOYAPA, CHONTALES

En tinieblas dejaron chatarreros desconocidos la finca del productor Manuel Sevilla Solano, de donde se llevaron tres transformadores, cables del tendido eléctrico y otros objetos metálicos valorados por el afectado en 204 mil 750 córdobas. Relata en su denuncia el productor que los delincuentes amantes del cobre y otros metales penetraron a los potreros de su finca, situada en la comarca San Agustín, Acoyapa, y cargaron con todo lo que encontraron en su camino. De la propiedad de Sevilla Solano, los chatarreros sustrajeron la masa de cobre de tres transformadores, una coraza de hierro puro, una bomba eléctrica de 75 caballos de fuerza y alambre eléctrico. Señala el también ex alcalde de Santo Tomás, que estos delincuentes desde mayo vienen delinquiendo en su finca, y ha hecho todos los esfuerzos posible para capturarlos, pues operan en altas horas de la noche y burlan la seguridad de su propiedad. Nuevamente el productor Manuel Sevilla Solano interpuso formal denuncia ante la Policía de Acoyapa, y le solicitó a los uniformados el esclarecimiento de este nuevo robo con fuerza, ejecutado en su contra. Pese a los esfuerzos de los investigadores de Auxilio Judicial, no lograron ubicar las pertenencias metálicas de don Manuel Sevilla Solano, quien advirtió: “Si encuentro a un chatarrero en mi propiedad, lo mato”.



Travesti seduce y despoja a joven

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Los atributos muy pronunciados de una mujer que lucía un vestido negro, le “despertó la bilirrubina” al joven de las iniciales J.M., quien después de darle las buenas noches a la elegante dama, entabló una emocionante conversación llena de propuestas amorosas. El muchacho, con ojos de enamorado, jamás pensó que la excitante dama era un travesti, con quien se imaginaba pasar una noche de placer si ella le aceptaba sus incesantes invitaciones a un hotel de la ciudad. El encuentro tuvo como escena un lugar que se ubica del Hospital Asunción, cuadra y media al norte, en la Zona Siete, Sector Dos, donde permanecieron por algunos minutos hasta que el travesti sacó sus garras de felino. Con disimulo el hombre vestido de mujer se le acercó a su anonadado príncipe azul, y en pocos segundos le sacó una billetera de cuero con seis mil córdobas en efectivo. Moviendo alocadamente su pronunciado trasero, la falsa mujer se dio a la fuga con rumbo desconocido, mientras J.M., al percatarse que había sido víctima de robo, le dio persecución; y al preguntarle a un vigilante de la zona si no había visto a una elegante mujer, éste le respondió: “Quien pasó por aquí fue Mejillón”. J.M., un poco apenado, se trasladó a la Estación de Policía de Juigalpa, donde interpuso formal denuncia. Pero los agentes del orden público, después de patrullar por varias horas parte de la ciudad, no pudieron ubicar al famoso “Mejillón”.



Lo dejan sin electrodomésticos

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Una variedad de electrodomésticos, como para instalar una tienda, sustrajeron elementos desconocidos de la casa propiedad de César Martínez Cabrera, ubicada en el barrio Madrid, de la Pulpería Gáliz, 75 varas al sur. De acuerdo a la denuncia interpuesta ante la Policía de Juigalpa, los antisociales escalaron la tapia del inmueble, luego forzaron la cerradura de una puerta y sin mayores problemas penetraron. En su recorrido por la vivienda de Martínez Cabrera, los desconocidos cargaron con dos colchones matrimoniales, un equipo de sonido, dos abanicos, un televisor, ropa de vestir, un aparato para tomar la presión, un equipo de cirugía menor y un reloj de pared. Don César Martínez Cabrera, al llegar a su propiedad, con facilidad detectó la visita de los cacos, y después de contabilizar todo los robado, se apersonó en la Estación de Policía de la localidad e interpuso formal denuncia. El afectado valoró las pérdidas en veinte mil córdobas, ya que las facturas de sus electrodomésticos y los instrumentos médicos no las tenía a mano; pero ofreció dar mayores detalles alrededor de las pertenencias sustraídas. A la escena del robo se hizo presente una guardia operativa encabezada por agentes de Auxilio Judicial y peritos de Inspección Ocular, quienes en el lugar realizaron las investigaciones preliminares, sin encontrar pistas que los llevaran a esclarecer este nuevo robo con fuerza.



Otra víctima de “amigos de lo ajeno”

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Doce mil 823 córdobas se llevaron elementos desconocidos en electrodomésticos, ropa de cama, una bicicleta y dinero en efectivo, de la casa de Luz Marina Méndez Enríquez, ubicada del Puente El Santuario, una cuadra al este y media al sur. Los delincuentes aprovecharon el profundo descanso de los moradores y forzaron una de las puertas del inmueble, por donde penetraron a su interior y sin problema hicieron efectivo el atraco. Al recorrer la vivienda de punta a punta, a como dice Álvaro Torres, sin perder mucho tiempo cargaron con un equipo de sonido, un DVD, una bicicleta, un par de botas, una licuadora, una tostadora de pan, un juego de sábanas, un cubrecolchón, una plancha, un perfume, un estuche de maquillaje y una cartera con quinientos córdobas en efectivo. Con todas las pertenencias de Luz Marina, los antisociales se dieron a la fuga con rumbo desconocido, evitando que los moradores del inmueble los descubrieran. La señora Méndez Enríquez, al abrir sus ojos y darle gracias a Dios por el nuevo día que le regalaba, se levantó, y al ver la casa vacía, creía que se trataba de un sueño; pero reaccionó de inmediato y se enteró que todo era la triste realidad. Furiosa la señora Luz Marina Méndez Enríquez por la visita inesperada de los trabajadores nocturnos, se trasladó a la Policía de Juigalpa, donde interpuso formal denuncia.