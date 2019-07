Fórmula fatal para policía

13 Noviembre 2007 |

4 a.m. |





Aparentemente el exceso de velocidad produjo el fatal accidente en que perdió la vida un suboficial de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), ayer por la mañana, a la altura del kilómetro 22 y medio de la Carretera Sur, en una curva.



Augusto César Páez Ruiz, de 28 años, circulaba de sur a norte en su motocicleta Lifan, roja, sin placas, cuando, según una testigo, perdió el control y se fue a estrellar contra la parte izquierda de un furgón en marcha.



Con el fallecido iba un estudiante de la Academia de Policía, identificado como Juan Carlos Noguera Mendieta, quien afortunadamente resultó sólo con excoriaciones y fue trasladado de emergencia al Hospital “Antonio Lenín Fonseca”.

“Lo que pasa es que los muchachos --policías--- iban rápido, y las llantas le pasaron encima, uno no estaba en la raya -–próximo a la muerte--, lo llevaron al hospital sus compañeros”, dijo Flor Picado, testigo del accidente.



Y es que al parecer la falta de pericia, el exceso de velocidad y la brisa que cayó por la mañana fueron los ingredientes de la fórmula terrible que provocó el accidente, ya que una fuente manifestó que el suboficial tenía tres días de haber adquirido su motocicleta.



Andrés Mendieta, conductor del furgón blanco, de Transportes Monroy Zúniga, placas C 306 BFN, con rastra placas TC 44BFP, quien se dirigía de norte a sur, a entregar productos varios a Nandaime, informó que no pudo evitar la desgracia.

“Iban muy rápido en esta curva, no pude hacer nada, ellos se estrellaron contra el furgón y lamentablemente pasó lo que pasó”, relató Andrés Mendieta.



Por su parte, agentes de Tránsito de la Tercera Delegación se presentaron a realizar el croquis correspondiente para determinar la responsabilidad de los involucrados en el accidente.



El cuerpo del suboficial fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Augusto César Páez Ruiz era originario de la ciudad de León y al momento de accidente se dirigía a la DOEP.