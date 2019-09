Se desata ola de atracos a taxistas

CHINANDEGA

Tres taxistas fueron asaltados por antisociales en horas nocturnas, en los últimos días, en varios barrios periféricos de esta ciudad, donde aumenta el índice delictivo.



Juan Francisco Hernández, conductor y propietario del taxi Kia, azul, placas CH-384, relató a EL NUEVO DIARIO que a las siete y media de la noche, un sujeto de complexión recia, pelo “chirizo”, que vestía camiseta verde, pantalón corto y estaba descalzo, le dijo que lo llevara al barrio “Carlos Fonseca Amador”, cerca del Sistema Penitenciario de Chinandega.



“Cerca de la entrada al barrio El Limonal, el hombre me colocó una pistola en el cuello, me dejó botado y se llevó el carro, que abandonó a 300 metros de la entrada a la comarca Belén”, dijo el taxista.



Añadió que el ladrón le robó el radio valorado en cien dólares, un teléfono celular valorado en 30 dólares y 100 córdobas en efectivo, producto del trabajo.



Por otro lado, Julio César López, de 48 años, originario del barrio La Florida, denunció que a las once y media de la noche manejaba el taxi Hyundai Atoz, dorado, placas CH-577, en las inmediaciones del barrio “Roberto González”, y al pasar por el peligroso vecindario Santa Patricia fue interceptado por dos sujetos, uno de los cuales le colocó un cuchillo en el costado derecho y el otro un machete en la parte trasera.



Dijo que los ladrones le robaron un teléfono celular, un reloj de pulsera y 580 córdobas en efectivo, frente a una escuela.



De Los Brasiles

El comisionado Alejandro Ruiz, jefe de Auxilio Judicial de Chinandega, confirmó la detención de Maikel Jonathan Nicasio Dávila, de 22 años, originario de Los Brasiles, Managua, quien participó en el robo con intimidación contra el taxista Julio César López.



Añadió que están tras la pista de otros tres asaltantes que podrían estar refugiados en esta ciudad. El capitalino fue remitido a la orden de la Fiscalía y Juzgado de Audiencias de Chinandega, por robo con intimidación.



El detenido, con domicilio del “Ranchón” media cuadra abajo, en Chinandega, negó su autoría en el asalto y aseguró que se siente “limpio”, porque de acuerdo a su versión, el día del atraco estaba en su vivienda.