Descubierto en abuso prefirió suicidarse

MATAGALPA

No soportó que su esposa le reclamara por encontrarlo en una situación comprometedora con una familiar en el cuarto, por lo que en un momento de desesperación, por haber sido descubierto, decidió ponerle fin a su existencia asestándose un balazo en el cuello, que le destrozó la yugular.



Este hecho violento se registró en el barrio Viernes 13, del poblado de Matiguás, donde habitaba Denis Canales Aráuz con su esposa, Ana María Castilblanco Ocampo, con quien discutió después de que fuera descubierto con una familiar, menor de once años, en actitud sospechosa, en lo que pudo ser indicio de un abuso sexual.



La discusión se tornó fuerte debido a que era la segunda vez que Denis Canales era descubierto por su mujer, por lo que el sujeto no pudo soportar los reclamos de su esposa, quien lo señalaba de ser un hombre deshonesto porque la niña que tenía encerrada era de su familia. Aparentemente arrepentido de lo que había hecho, Denis sacó un revólver y se disparó en el cuello.



Según las declaraciones de doña Ana María, Canales murió de forma instantánea, ya que el disparo le destrozó las arterias. Ella dio parte a la Policía Nacional de Matiguás, cuyos agentes se presentaron al barrio Viernes 13, para realizar las investigaciones respectivas.



La afligida mujer dijo a las autoridades que hacía varios meses había encontrado a su marido encerrado en un cuarto con su nieta de 16 años, por lo que desde esa fecha comenzaron los reclamos, pero esta vez Denis no quiso escuchar más reclamos y se quitó la vida.