Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

04 Julio 2008 |

6:54 p.m. |

END

Ladrones gustan del vino de consagrar

Róger Olivas / CHINANDEGA

Sujetos desconocidos robaron una consola, un amplificador y un micrófono inalámbrico, todo valorado en 14,000 córdobas, propiedad del templo católico de la comarca San Benito, cercana a esta ciudad. El sacerdote Francisco Javier Barahona Quintanilla, con domicilio en el kilómetro 128, frente a los depósitos de Tropigás, en la carretera Chinandega-León, denunció que los ladrones penetraron a la iglesia en horas de la madrugada.



Mientras tanto, el presbítero Luis Alberto Matute Arosteguí, de la Parroquia San Lorenzo Mártir, situada frente al costado este del parque en el municipio fronterizo de Somotillo, denunció que un grupo de ladrones sustrajeron diversos objetos usados en la celebración de las misas, como un micrófono inalámbrico valorado en 300 dólares, un bolso rojo y 15 botellas de vino para consagrar, de un litro cada una, valoradas en 1,350 córdobas. El sacerdote aseguró que los antisociales aprovecharon que el vigilante no se encontraba, forzaron la puerta de la sacristía y sustrajeron los objetos de un armario. El subcomisionado Justo Zamora, portavoz de la Policía de Chinandega, aseguró que intensifican las investigaciones de los dos robos con fuerza.



Un gordo estafando en Estelí

Máximo Rugama / ESTELÍ

Un somoteño “cayó” en manos de timadores en Estelí. Oscar Danilo Alvarado López fue estafado con el viejo truco del “loterillazo” que pusieron en práctica dos delincuentes. El afectado, originario de la comunidad Quebrada Honda, en Somoto, Madriz, señaló que cuando circulaba a pie por las cercanías de una estación gasolinera, lo intercepto un tipo moreno, de gorra blanca, gordo, que le pidió que le fuera a cambiar tres vigésimos de lotería que estaban premiados y a cambio se repartirían el premio.



Ante esa propuesta, el somoteño reaccionó entregando el dinero que andaba en los bolsillos, porque el estafador exigía una garantía.



Por supuesto que cuando Alvarado López llegó a la sucursal de la Lotería Nacional, lo desengañaron diciéndole que los vigésimos no tenían premio alguno, y fue hasta entonces que el afectado se dio cuenta de que todo se trataba de una vil estafa.



Redada de “niños protegidos”

Máximo Rugama / ESTELÍ

Por faltas contra el orden público, las autoridades policiales estelianas capturaron en el barrio “Augusto C. Sandino”, de esta ciudad a 13 jóvenes. El portavoz de la Policía esteliana, teniente Abel Herrera, informó que los detenidos fueron identificados como William Romero Torres, de 21 años; Darwin Josué Aráuz; Orlando Antonio Blandón, de 19; Juan Carlos Rivera Aráuz; Rigoberto Rugama Galeano, de 18; Jesús Armiño Aráuz y Alberto Yasser Quintero, de 21, además de varios menores.



Todos ellos, según la Policía, protagonizaron una grave alteración al orden público que fue reportada por los vecinos del sector, los que dijeron que además estaban ocasionando daños en los techos de las viviendas. Cabe señalar que los afectados aseguran que estos muchachos son protegidos por sus padres, quienes hasta los esconden cuando la Policía se hace presente al lugar.



Presos los que incursionaron en local de tragamonedas

Máximo Rugama / ESTELÍ

Por ser los presuntos autores de un robo en un negocio de tragamonedas, la Policía esteliana capturó a Ramón Elí Sevilla Avilés y a Manuel de Jesús Gutiérrez Rodríguez. El portavoz policial en Estelí, teniente Abel Antonio Herrera, dijo que la denuncia sobre el hecho la interpuso la señora Teresa Rayo, esposa del propietario del local, quien recordó que es el segundo robo en 15 días.



Una fuerza operativa que llegó al local encontró las gavetas abiertas de un escritorio del negocio. Los peritos policiales iniciaron el proceso investigativo y ocuparon dentro del lugar dos pares de zapatos y dos botellas de cerveza vacías que dejaron los ladrones en el sitio, los que al final fueron arrestados.



Destruyen puerta y entran a robar

Máximo Rugama y Henry Vargas / SOMOTO, MADRIZ

Una fuerza operativa de la Policía madricense busca a varios sujetos que se introdujeron a la casa de José Adalberto Aguilera Sánchez y se le llevaron una serie de objetos de valor, entre éstos herramientas para trabajar en tareas agropecuarias.



Los maleantes, luego de destruirle la puerta principal de la casa, penetraron y cargaron con una motobomba para fumigar, herramientas, y varias sillas, y una mesa de plástico. La Policía madricense, a través de su vocera en funciones, suboficial Gioconda Vázquez, informó que el hecho ocurrió en la comunidad Jocomico, jurisdicción de Somoto, cabecera departamental de Madriz.



Preso por 10.3 gramos de crack

Lésber Quintero / ISLA DE OMETEPE

Los trabajos de inteligencia de la Policía de Rivas permitieron la captura de un supuesto distribuidor de estupefacientes del municipio de Moyogalpa, Ometepe, quien trasladaba de la ciudad de Rivas hacia la isla un paquete con 10.3 gramos de crack que ocultaba en sus genitales, según un informe de la Dirección Antidrogas de la Policía rivense.



El operativo se realizó a las once de la mañana del viernes, cuando el sospechoso, Erlin Antonio Alemán Sevilla, de 32 años, bajaba de una embarcación que abordó en San Jorge, y al ser requisado por oficiales se le encontró la droga, por la cual ahora será procesado por tráfico interno de estupefacientes.



Alemán Sevilla habita en la comarca Japón, municipio de Moyogalpa, y confesó a los oficiales que la droga la había comprado en un expendio de la ciudad de Rivas, que está ubicado en el barrio Buena Vista, y que la misma la utilizaría para consumo personal.



De acuerdo a las estadísticas de la Policía rivense, en junio fueron tres las personas capturados en la Isla de Ometepe distribuyendo estupefacientes, por lo que oficiales detallaron que esto refleja que en Ometepe hay un auge del consumo de drogas.