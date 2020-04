Breves judiciales Lizbeth García

04 Julio 2008 |

6:46 p.m. |

END

¿Está libre el que baleó a policía en la cara?

Extraoficialmente se conoció que el menor de edad de iniciales J.A.U.M., quien está acusado por homicidio frustrado en perjuicio de la inspectora del Distrito Cuatro de Policía, Lineth Indiana Ibarra Mendoza, de 32 años, se encuentra en libertad.



La juez Primero de Adolescentes envió un oficio a la Policía para que llevaran al acusado a audiencia esta semana, porque se suponía que estaba en prisión preventiva, pero las autoridades no lo presentaron ni dieron explicación alguna. El acusado, de 17 años, supuestamente disparó a la cara de la oficial el pasado sábado 14 de junio, cuando junto a Carlos Javier Pérez Guido, de 27 años, y Jairo Antonio Romero Sánchez, de 24, huía tras, aparentemente, haber intentado despojar a Ileana Loáisiga de su teléfono celular valorado en cien dólares. Los hechos ocurrieron en la colonia “Cristhian Pérez”.



La presión arterial “la salva” de la cárcel

Porque su vida corría peligro estando en prisión con la presión arterial descompensada, Berta Adilia Sánchez fue excarcelada y mandada a su casa, medida que el juez suplente Segundo Penal de Audiencias, Vicente Rodríguez, le reconfirmó ayer, durante la audiencia inicial del juicio que se le sigue por robo con intimidación, delito por el que deberá enfrentar juicio oral en los próximos tres meses.



Según el Ministerio Público, Bertha supuestamente asaltó al taxista David Aráuz, el 24 de junio, en Ciudad Sandino, junto a Eddy Francisco Vanegas, alias “España”, de 26 años, y Jorge Luis García, “Chupeta”, de 30, a quienes se les reconfirmó la prisión.



El taxista dice que le robaron 500 córdobas, un radio y el taxi, pero los supuestos asaltantes no se lo pudieron llevar porque no arrancó.



Acusan a policía y taxista por deceso de soldado

Con la resolución administrativa del Ministerio Público declinando acusar, el abogado del Ejército acusó en el Juzgado Quinto Penal de Audiencias, de forma particular, al policía y al taxista que supuestamente le negaron el auxilio al soldado Moisés Elías Castillo Flores, por cuyo homicidio ya está esperando juicio, pero en libertad, el policía Marvin José Morales.



Como se recordará, el crimen ocurrió cerca del Palí-La Fuente, hace meses atrás, cuando aparentemente el policía acusado confundió al soldado con un delincuente y le disparó.