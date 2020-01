La violan por 20 córdobas “de peaje”

Porque no pagó el peaje de 20 córdobas, una joven de 24 años fue violentada sexualmente por Luis Ricardo Pacheco Obando, de 30 años, conocido como “El Negro Luis”, quien ayer quedó en prisión hasta el doce de julio por violación.



Según la acusación, la víctima, habitante del barrio San Luis, iba a comprar comida, cuando fue interceptada por “El Negro Luis”, quien le pidió que le regalara 20 córdobas, pero como la joven le dijo que no tenía cambio, al regreso la estaba esperando.



El acusado supuestamente le dio un golpe en la mejilla izquierda a la joven, quien quedó desmayada, pero cuando reaccionó estaba desnuda y con el hombre sobre su cuerpo.



Múltiples penetraciones

El escrito acusatorio indica que “El Negro Luis” le realizó múltiples penetraciones vaginales a la víctima y la obligó a practicarle sexo oral.



La violación se consumó dentro de las instalaciones del Colegio Maestro Gabriel, donde los vigilantes de una gasolinera la encontraron y ayudaron. También persiguieron al sospechoso y lo golpearon antes de entregarlo a la Policía

El acusado se quejó ante la juez Gertrudis Arias por la golpiza, dijo que las heridas se le iban a infectar, pidió una valoración forense y derecho a una llamada telefónica. Nunca dijo si es o no culpable.