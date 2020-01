Sobrevive a 12 puñaladas para acusar a victimarios

Pese a que recibió doce puñaladas en la cabeza, tórax, hombros, muslos, brazos y antebrazos, Albert William Cruz, de 29 años, sobrevivió a las heridas para acusar a sus victimarios, uno de los cuales, José Ismael Peralta, alias “El Mazate”, quedó en prisión a la espera de juicio por homicidio frustrado. La vista está programada para el cinco de agosto.



La fiscal María Lucía Sandoval explicó durante la audiencia inicial-preliminar del juicio, que los hechos ocurrieron el cinco de noviembre de 2006, a la una de la madrugada, cuando la víctima iba a la casa de su novia en el barrio Walter Ferreti y fue interceptado por una pandilla de nueve sujetos, entre los cuales estaba “El Mazate”, de 18 años; Marlon Leoncio Martínez, “El Dientón”, de 22 ; Walter Antonio Martínez, “La Vaca”, de 18; y Obec Enrique López, de 18.



Supuestamente los acusados rodearon a la víctima. “La Vaca” lo habría sujetado del cuello mientras ordenaba al resto que lo apuñalaran. Fue “El Dientón” el que aparentemente le propinó la primera estocada en el pecho. Cruz perdió el equilibrio, momento en que López, “El Mazate”, y el “dirigente” de la agresión, lo “crucificaron”.



Luego, cuando creyeron que estaba muerto, decidieron lanzar el cuerpo a un cauce, pero uno de los desconocidos dijo: “Déjenlo, que ya está muerto”, y después todos se dieron a la fuga.



La forense Sara Mora Grillo determinó que la vida de Cruz estuvo en peligro, porque una de las doce heridas que recibió atravesó el pleura del tórax, que es una membrana que recubre los pulmones, el diafragma y otros órganos importantes.



El defensor público Egberto Ramos pidió a la juez Gertrudis Arias que revocara la prisión al acusado, bajo el argumento de que no le permitieron a su cliente presentarse voluntariamente al juzgado.



Además dijo que éste fue detenido ilegalmente y que la acusación no explicaba claramente qué fue lo que hizo su defendido. Sin embargo, la judicial desechó todos sus argumentos porque el sospechoso tuvo dos años para comparecer voluntariamente y no lo hizo.