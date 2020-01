La cuenta o la vida

MATAGALPA



Llegó la cuenta de las cervezas ingeridas y ocurrió lo impensable: en el poblado del municipio de La Dalia perdió la vida el ciudadano Francisco Ramón Rivera, de 57 años, al recibir tres estocadas que le propinó su compañero de tragos, Gilberto Zeledón, de 53 años, por una discusión que armaron cuando iban a pagar lo que se habían tomado.



El hecho se registró frente al bar de Juan Cano, donde los dos hombres habían estado embriagándose, pero cuando llegó la hora de pagar el consumo, Gilberto no quiso pagar su parte, por lo que se armó la discusión entre los dos adoradores del dios Baco. Cuando Gilberto intentó marcharse del lugar, sin pagar, fue seguido por Francisco, quien cuchillo en mano lo amenazaba con matarlo.



Al aparecer Gilberto no soportó las amenazas de su compañero de tragos, ya que sacó una navaja y en un abrir y cerrar de ojos asestó tres estocadas en la humanidad de Francisco Ramón, quien fue trasladado de emergencia al Hospital “César Amador Molina”, de esta ciudad, en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano debido a que falleció horas después por hemorragia interna, debido a que una de las puñaladas le llegó al corazón.



Una patrulla de la Policía Nacional se hizo presente al lugar donde se registró el hecho sangriento, logrando capturar al homicida, quien ya está a la orden del Ministerio Público para que responda por el crimen cometido.





Otro crimen

Otro que perdió la vida durante el fin de semana es el ciudadano Boanerges Pulido Tórrez, de 32 años, a consecuencia de dos balazos que le propinó el sujeto Santos Vílchez Velásquez, de 52 años, cuando la víctima se encontraba enfrente de la casa de su mamá, ubicada de la planta de ENEL 75 varas al sur, en la ciudad de Sébaco.



Hasta ese lugar se presentó Santos Vílchez, quien sin motivo alguno comenzó a ofender a Pulido Tórrez. Éste último se molestó por las ofensas y buscó un machete para enfrentar a su agresor, pero fue recibido a balazos, los cuales le impactaron en el pecho.



Mientras el autor se daba a la fuga con rumbo desconocido, el herido fue trasladado por sus familiares al Hospital de Matagalpa, en un intento por salvarle la vida, pero el esfuerzo fue en vano, ya que falleció a los pocos minutos de haber ingresado al centro asistencial.



Una patrulla se hizo presente al lugar de los disparos para realizar las investigaciones respectivas y tratar de capturar al homicida, pero hasta el momento la Policía no ha logrado dar con su paradero.



Asesinan a trabajador

Y en la Hacienda Las Cañas, ubicada en el municipio de San Ramón, propiedad de Enrique Vasconcelos, y que actualmente está en conflicto, fue asesinado el trabajador Reynaldo Ramos al recibir un balazo de fusil Ak.



Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional señalan que los hechos se registraron cuando a eso de las nueve de la noche un grupo como de veinte sujetos, vestidos con uniformes pintos y armados de fusiles Ak y de cacería, se presentaron a la hacienda y abrieron fuego contra la vivienda donde habita el ciudadano Julián Epifanio Espinoza, de 57 años, y su familia, más el trabajador que perdió la vida.



La Policía aseguró que en la balacera que armaron los uniformados en contra de la casa-hacienda también hirieron a su compinche, Israel Pérez Hernández, quien fue ingresado al Hospital “César Amador Molina”, donde se encuentra bajo custodia policial y será el principal elemento que permitirá esclarecer este hecho.



Una de las versiones que maneja la Policía sobre este hecho señala que la otra parte que está peleando las tierras de la Hacienda Las Cañas, pagó a estos elementos para que sacaran por la fuerza a las personas que están en posesión de la propiedad; y la otra es que se trate de un grupo de antisociales que quería robar.



Un grupo de investigadores de la Policía Nacional se presentó al lugar del tiroteo, para realizar las investigaciones correspondiente y tratar de dar con el resto de los antisociales que atacaron la hacienda.