Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

07 Julio 2008 |

9:27 p.m. |

END

Saldrá de prisión a los 77 años de edad

Ingrid Duarte / GRANADA

El juez de Distrito Penal de Juicio, de Granada, Alcides Muñoz Alemán, sentenció a 17 años de cárcel al indiciado Jerónimo Miguel Martínez Sánchez, de 60 años, por el delito de violación en contra de una menor que hoy tiene quince años y de la cual abusó cuando tenía ocho, en una comunidad rural de este municipio.



En el expediente rola que el hombre venía cometiendo el delito desde el año 2000, cuando la pequeña era amenazada por él. En una ocasión hasta le colocó un cuchillo en el cuello diciéndole que si hablaba la mataba. Fue el año pasado que la menor rompió el silencio y decidió acusar a su abusador, quien incluso en algunas ocasiones le tomó fotos sin ropa, con las cuales la chantajeaba, expresando que si decía algo sobre los abusos sexuales constantes, vaginales y contra natura, las haría públicas. Un tribunal de conciencia lo encontró culpable de violación y tendrá que cumplir la condena de l7 años en el Sistema Penitenciario Regional. Podrá salir hasta el 23 de marzo del año 2025, cuando tenga 77 años de edad.



Tío nunca se desnudó delante de niñas

Ingrid Duarte / GRANADA

Un tribunal de jurados conformado por cinco mujeres, encontró no culpable a Sandro Antonio Alaniz Valle, de 30 años, quien era acusado por el Ministerio Público de Granada por lesiones psicológicas en contra de sus sobrinas, de iniciales E.R. y K.A.



El juicio oral y público lo dirigió el juez de Distrito Penal de Juicio, doctor Alcides Muñoz Alemán, quien permitió a la Fiscalía algunos minutos extra para presentar a sus testigos. La acusación señalaba que Alaniz Valle supuestamente gritaba obscenidades y se desnudaba frente a sus sobrinas cuando andaba en estado de ebriedad o drogado. Pero al inicio del juicio, el defensor técnico, Pedro López, dijo que las menores declararon que era falso que su tío hiciera eso. López entonces argumentó que no había suficientes elementos procesales ante lo manifestado por la abuela y la tía de las dos chavalas, quienes sólo fueron evaluadas psicológicamente una vez por la licenciada Auxiliadora Robleto Canelo, cuando estuvo en la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, en la Policía Nacional de Granada. Ésta indicó que las niñas confirmaron que el tío no cometió las acciones señaladas y que no hubo maltrato de ninguna forma.



La adolescente lo salvó de la cárcel

Ingrid Duarte / GRANADA

Una menor de 14 años salvó de la cárcel a un joven diriomeño de 20 años, quien estaba siendo acusado por violación, luego que aceptó que sostuvo relaciones sexuales con él por su propia voluntad y decisión, lo que produjo un dictamen del tribunal de jurados de no culpabilidad. La acusación la introdujo en su oportunidad la madre de la adolescente por medio del Ministerio Público, por presunta violación, lo que sostuvo el fiscal auxiliar, licenciado Ramón Jarquín, argumentando la inmadurez de la muchacha según lo manifestado por la psicóloga Auxiliadora Robleto Canelo. El fiscal expresó que en la menor influyó el muchacho; que ella no tenía la edad para actuar por cuenta propia y desconocía lo que le convenía o no, reseñando que hasta perdió sus estudios a causa de la incipiente relación.



El juez de Distrito Penal de Juicio, Alcides Muñoz Alemán, se mantuvo durante el juicio oral y público a la expectativa de las intervenciones del fiscal y de la defensora, licenciada Aracely Largaespada, quien logró un veredicto de no culpabilidad, al argumentar que sí existieron relaciones sexuales entre ambos, pero que la chavala accedió por su voluntad a lo largo de año y medio. La madre de la menor, que dijo saber que su hija se encontró con M. J. por primera vez cuando tenía trece años, se retiró del recinto judicial de audiencias antes que los conjueces, cuatro mujeres y un hombre declararan la no culpabilidad.