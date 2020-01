Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

09 Julio 2008 |

4:44 p.m. |

END

Machetazo por un trago de licor

Tania Goussen / CARAZO

Marcos Antonio Peralta Hernández, de 29 años, habitante de La Cruz de Guadalupe, en Jinotepe, se encontraba ingiriendo licor con unos amigos, cuando apareció en escena Léster Mojica, conocido como “El Caballo”, quien sin razón le propinó un machetazo en la espalda. Sus familiares lo trasladaron al Hospital Santiago, de Jinotepe, donde los médicos le suturaron la herida con 12 puntadas, mientras que el autor de la agresión se dio a la fuga. Ésta es otra historia en la que el alcohol no deja nada bueno, pues según testigos, “El Caballo” se molestó porque la víctima le negó un trago de ron.



Parejas asaltadas en costas de San Jorge

Lésber Quintero / SAN JORGE, RIVAS

Las costas del balneario de San Jorge, usadas comúnmente por la noche para citas amorosas, se han convertido también en un nido de antisociales, ya que la Policía reporta un incremento de robos, en los que las víctimas son por lo general las parejas que acuden a dicho lugar. El pasado fin de semana, Verónica López Jiménez y su cónyuge abandonaban la playa en horas de la madrugada, cuando fueron interceptados por un sujeto que, armado de machete, los intimidó y despojó de un reloj de mujer, un celular, una licencia de circulación, cédula de identidad y hasta las llaves de la moto en que se movilizaban. A otra pareja que no le fue bien es a la conformada por Rollin Gerardo Martínez Reyes y su novia, sólo identificada como Elizabeth. Según denuncia interpuesta ante la Policía, la pareja se encontraba eso de las diez de la noche del Restaurante El Diamante 100 metros al sur, hasta donde llegaron dos sujetos amados de un revólver. Los enamorados fueron amenazados y luego los delincuentes les arrebataron 700 córdobas, un reloj, la circulación y el documento del seguro de la moto roja en que se movilizaban.



Ni los perros escapan de delincuentes

Tania Goussen / CARAZO

Libio Marcial Bendaña Mendieta, de 34 años, se encontraba en su casa realizando actividades cotidianas, sin percatarse que un joven desconocido se introdujo a su vivienda ubicada en el Barrio Los Maderos, en el municipio de Diriamba. Pero al salir de su morada, el afectado observó que un sujeto llevaba en brazos un perro de raza boxer, parecido a uno que es de su propiedad, por lo que reclamó al malandrín le devolviera el can. En respuesta, el intruso sacó un machete, lo amenazó y se dio a la fuga, por lo que Bendaña llamó a los agentes policiales, quienes lograron la captura de Álvaro Mauricio Pérez Quintero, de 26 años, originario de Diriamba, pero no se recuperó al animal, ya que a esas alturas lo había comercializado. El presunto delincuente fue trasladado a las celdas preventivas de Jinotepe, para luego ser remitido a las autoridades competentes por los delitos de hurto y amenaza.



Le roban por buen samaritano

Lésber Quintero / SAN JORGE, RIVAS

Por buen samaritano, un rivense fue víctima de un asalto que ejecutaron tres sujetos, a los que les había dado raid la madrugada del seis de junio, en el municipio de San Jorge. Según un informe de la Policía de Rivas, la víctima del atraco fue Harley José Maliaños Herrera, quien a la una de la mañana del seis de julio salió del Bar El Campeón, ubicado en el sector de Los Torreones, de San Jorge, y se dirigió en su vehículo hacia las costas; en ese momento los tres antisociales le pidieron raid, a lo que él accedió por solidaridad. Al llegar a las costas, uno de los sujetos tomó una pistola que Maliaños Herrera llevaba en la cabina y lo amenazó, en tanto los otros dos desconocidos lo despojaron de una pulsera y una cadena de oro, y la final se le llevaron hasta la pistola. La pérdida total fue de un mil 300 dólares.



Tereseño queda incomunicado

Tania Goussen / CARAZO

La delincuencia ronda a diario en la ciudad de Santa Teresa. Así lo confirma Silvio Morales Rodríguez, de 28 años, quien al pasar en horas de la noche de la Iglesia Católica dos cuadras al oeste, en ese municipio, fue interceptado por un malandrín encapuchado que le colocó un puñal en el cuello y lo despojó de un celular con cámara valorado en 200 dólares, más sus documentos personales. Acudió a la Policía y los uniformados le dieron persecución al sospechoso, hasta que lograron detenerlo e identificarlo como Leyvi Javier Cruz Vado, originario de la comunidad La Pita, quien pasará a la orden del juez por el cargo de robo con intimidación. No se conoció el destino final del teléfono.



Escolares quedan sin diccionarios

Lésber Quintero / BELÉN, RIVAS

Sujetos desconocidos llegaron el pasado fin de semana al Colegio “Rubén Darío”, del municipio de Belén, y aprovechando la falta de vigilancia forzaron la puerta de un aula, y se llevaron los 68 diccionarios existentes y un minicomponente que era utilizado para apoyar el aprendizaje de los niños. El robo fue denunciado por el profesor Apolinar Avendaño, quien detalló que el monto de lo robado fue de once mil córdobas.



Ponen tras las rejas a fugitivo

Lésber Quintero / RIVAS

La vocera de la Policía de Rivas, capitana Luisa Amalia Chavarría, dio a conocer a los medios de comunicación que el seis de julio fue recapturado el prófugo Leónidas Fermín Rostrán Rodríguez, quien se fugó de las celdas preventivas de la Policía la madrugada del 31 de diciembre del año pasado. De acuerdo a Chavarría, Rostrán Rodríguez había sido arrestado por una denuncia de robo con fuerza, y su recaptura se dio frente al campo de béisbol de Los Cerritos. Otro capturado ese día fue Yáder José Pérez, conocido en el mundo delincuencial como “Mojarra”, quien tenía orden de captura por múltiples casos de robo con fuerza e intimidación.