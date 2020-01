Libre “El Negro Davis” por deficiente acusación

Por una acusación mal elaborada por parte del fiscal auxiliar Pedro Alamanza Gutiérrez, la jueza Penal de Audiencia de Tipitpa, Victoria López, rechazó la acusación presentada por el Ministerio Público contra Davis Leonel Castillo Soza, alias “El Negro Davis”.



La judicial rechazó la acusación contra “El Negro Davis” por no cumplir con lo establecido en el Código Procesal Penal, CPP, donde se indica que los hechos que originan la acción penal deben ser narrados de manera clara y circunstanciada.



Al rechazar la acusación, la jueza de Audiencias de Tipitapa señaló que en la misma se hace referencia a hechos que no tienen nada que ver con la presunta estafa.



La fiscal Edith Tukler, quien presentó el libelo acusatorio, reconoció que la acusación elaborada por su colega no cumple con los requisitos de ley.



Tukler también calificó de deficiente los actos de investigación realizados por la Policía, que remitió el expediente a la Fiscalía sin los elementos probatorios necesarios.



El ineficiente trabajo de la Policía y el fiscal, fueron la plataforma para que el abogado defensor de “El Negro Davis” atacara la acusación de “oscura” y “confusa”. “El Negro Davis”, también conocido como Davis Noel Bustamante, fue acusado por la presunta autoría del delito de estafa, porque supuestamente no cumplió con la entrega de un automóvil que vendió en 10 mil dólares.



Hace dos años, aproximadamente, Davis Leonel Castillo Soza fue capturado por la Policía como supuesto jefe de una banda de robacarros, que hacía sus atracos en la capital y luego los vendían en la zona norte del país, a precio de “guate mojado”.