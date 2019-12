Osamenta encontrada en Condega era de octogenario

Una osamenta encontrada en el fondo de un precipicio y a la orilla de un río, en el municipio esteliano de Condega, pertenecía al anciano octogenario Bonifacio de Jesús Cruz, según lograron determinar las autoridades policiales.



El anciano tenía 84 años, según dijo el portavoz policial, teniente Abel Herrera.

y era originario de la comunidad conocida como Musulí, en la jurisdicción del municipio madricense de Palacagûina, el que colinda con la localidad esteliana de Condega.



El sector del hallazgo fue identificado por la Policía como Arenales, ubicado en el kilómetro 179 de la vía panamericana norte, según explicó a las autoridades Leonel Fuentes Barreda de 38 años.



Algunos de los restos del cuerpo del difunto ya se encontraban en completo estado de descomposición.luego al lugar se hizo presente un Equipo Técnico de la Policía acompañado de la Perito y Médico Forense Karla Rosales y el cuerpo de bomberos de Condega para investigar el hecho.



En el lugar de igual forma encontraron cédula de identidad con la serie 324-050624-0000E. y a través de ese documento las autoridades lograron determinar que el occiso era originario de la comunidad de Musulí, en el municipio de Palacagüina departamento de Madriz.



Sí aclaró que Bonifacio de Jesús Cruz, no padecía de a ninguna enfermedad no ingería licor, ni le conocía enemigos, por lo que las causas de la muerte ahora será tarea de la Policía esclarecerlas de forma fehaciente.



SE MURIÒ SIN ENTREGAR CARTA AL PRESIDENTE DANIEL ORTEGA, DONDE LE SOLICITABA QUE LE DONARA UNA CASA, PARA PASAR LOS ÙLTIMOS DÌAS DE SU EXISTENCIA.



Durante la inspección de la vestimenta, la Policía encontró abundante documentación personal, entre la que figuraba una carta donde solicitaba al presidente Daniel Ortega una vivienda.



La familia señaló que no cabe duda que la osamenta era la del viejecito y a la vez pidió a la Policía que llegue a fondo con las investigaciones, ya que en el precipicio donde estaba la osamenta es un lugar inaccesible por lo que solo cabe la hipótesis de que fue lanzado en el sitio, posterior de acabar con su existencia.



Varios parientes dijeron tener fuertes sospechas de que se trate de un crimen. Pero las autoridades policiales señalaron que no descartan cualquier hipótesis pero que tampoco se atreverían a aseverar de forma absoluta determinada versión.