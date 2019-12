Viola a su hermana y a sus dos sobrinitas

MATAGALPA



Un degenerado no se conformó con someter a sus aberraciones a su propia hermana, sino que terminó violando a sus dos sobrinitas, una de siete y la otra de ocho años, según la denuncia que interpuso la madre de las niñas y víctima también.



Este hecho, que mantiene alarmados a los habitantes del lugar, al darse cuenta de la forma en que fueron violadas las dos menores, se registró en una finca del municipio de Matiguás, donde una joven de 23 años se presentó a la Policía de la localidad para denunciar a su hermano de ser el autor de los ultrajes sexuales ella y sus dos pequeña hijas.



La joven aseguró que el pasado 23 de junio, al mediodía, su hermano agarró a su hija de siete años y la llevó a un chagüital de la finca, donde la violó sin importarle los llantos de la menor. Posteriormente la amenazó con cortarle la cabeza de un machetazo si le decía lo ocurrido a su mamá, y la menor no dijo nada.



Pero al día siguiente, el degenerado agarró a su otra sobrina, de ocho años, y la llevó al mismo lugar, donde también la violó y repitió las mismas amenazas. Sin embargo la niña le contó a su mamá lo que le había hecho su tío, por lo que la madre se llenó de valor y lo denunció ante las autoridades.



En su denuncia, la joven señaló que en diciembre del años pasado, ella misma fue violada por su hermano, quien le manifestó que la mataría si lo denunciaba, por lo que por miedo a que le hiciera daño no dijo nada, pero ahora que violó a dos hijas, no se va a quedar callada hasta verlo metido en la cárcel pagando por el delito cometido.



Por su parte, la Policía del municipio de Matiguás investiga el paradero del aberrado sexual, quien después de conocer que sus sobrinas lo habían denunciado con su hermana, se dio a la fuga con rumbo desconocido.





Otro que sometió a adolescente



Asimismo, la Policía de Matagalpa averigua la identidad de un sujeto que violó a una adolescente de 17 años en las inmediaciones del Parque de los Monos, de esta ciudad. Según la víctima, bajo intimidación el delincuente la sometió a sus aberraciones.



Las primeras investigaciones señalan que a eso de la una de la tarde, la joven fue interceptada por el desconocido, quien la obligó a desvestirse para abusarla sexualmente, luego se dio a la fuga con rumbo desconocido mientras la joven fue trasladado al Hospital “César Amador Molina”, para recibir atención médica.